10-jährige Rendite USA - „doji“ plus Innenstab: Entscheidende Eckpfeiler

Ein derart kleiner Kerzenkörper dokumentiert eine gewisse Suche nach Orientierung. Die Begrenzungen des „doji“-Musters können diese liefern: So steckt das Tief (3,25 %) und das Hoch (5,02 %) – gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit 2007 – wichtige Leitplanken ab. Schließlich harmoniert das Low bestens mit den Zinshochs von 2018 bei 3,26 %, während sich auf der Oberseite das Jahreshoch mit den Hochs der ersten Dekade des Jahrtausends bei gut 5 % sowie dem Tief des Jahres 1993 bei 5,15 % deckt. Per Saldo gibt der Jahreschart somit wichtige Eckpfeiler vor, zumal die Kursentwicklung der vergangenen 12 Monate innerhalb der diskutierten Grenzen verblieb. In der Konsequenz entsteht ein „inside year“ (siehe Chart). Die Tradingrange zwischen 3 % und 5 % definiert also das ganz große Spielfeld der nächsten Jahre, wohingegen der jüngste Innenstab (Grenzen bei 3,60 % bzw. 4,74 %) das kleinere Pendant abstecken – auch und vor allem für 2025. Fibonacci-Projektionen schätzen wir als Analysewerkzeug. Im konkreten Fall bestätigen sowohl die 138,2%-Projektion des letzten Zinsrutsches von 2018 bis 2020 (4,39 %) als auch dem 161,8%-Pendant (5,08 %) die diskutierten Schlüsselmarken. Selbst das zuerst genannte Level fällt mit dem 2022er-Hoch (4,34 %) zusammen.

10-jährige Rendite USA (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

