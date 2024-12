10-jährige Rendite USA - Flagge als Katalysator

Dank dieses Kursmusters lassen sich die technischen Leitplanken weiter einengen. So definiert der kurzfristige Abwärtstrend (akt. bei 4,45 %) gleichzeitig die obere Flaggenbegrenzung. Ein „bullisher“ Ausbruch aus diesem Konsolidierungsmuster würde im ersten Schritt das bereits bekannte Widerstandsbündel aus diversen Hoch- und Tiefpunkten seit 1993 und dem Fibonacci-Level bei 5,08 % in den Mittelpunkt rücken. Rein rechnerisch hält die beschriebene Flaggenkonsolidierung sogar ein Anschlusspotenzial von rund 1,75 % bereit – mehr als ausreichend um perspektivisch den ultimativen Deckel bei 5 % zu lüften. Vor diesem Hintergrund stellt die Flagge einen Katalysator in Sachen „steigende Renditen“, aber auch einen beachtenswerten Risikochart für die Aktienseite dar. Oberhalb der „magischen 5 %-Marke“ würde sich ein charttechnisch relativ großer Raum öffnen. Die Hoch- und Tiefpunkte von 1986 bis 2000 bei rund 7 % markieren dann die nächsten nennenswerten Widerstände. Auf der Unterseite stechen indes die Unterstützungen bei knapp 3,80 % ins Auge. D. h. auch hier trägt der Monatschart zur Einengung der angeführten Barrieren bei. Per Saldo handelt es sich beim Monatschart der 10-jährige Rendite USA um einen absoluten Schlüsselchart 2025. (Fortsetzung folgt am Freitag)

10-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

