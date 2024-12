AAII Asset Allocation Survey Bondquote - Wo 2025 die Überraschungen herkommen könnten

Bei der Suche nach charttechnischen Antworten auf diese Frage begeben wir uns zunächst in die Welt der Sentimentanalyse. Während das „lower for longer“-Regime der letzten Dekade nahtlos in das Gegenteil umschlug, scheint sich jetzt die überwältigende Mehrheit der Investorinnen und Investoren mittlerweile mit einer Tradingrange zwischen 2% und 3 % in Deutschland bzw. 3% und 5 % in den USA angefreundet zu haben. Das wirkliche Überraschungspotenzial aus Sicht der Behavioral Finance beginnt also jenseits der genannten Grenzen – ein erster Hinweis, wo die „wunden Punkte“ des Marktes 2025 liegen könnten. Im „HSBC Daily Trading“ gehen wir unterjährig regelmäßig auf die Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) ein. Die Vereinigung der US-Privatanleger führt zusätzlich ein Mal pro Monat eine Umfrage zur Vermögensallokation durch. Mit gut 15 % verharrt hier die Bondquote auf einem sehr niedrigen Niveau. Trotz des Zinsanstiegs der letzten Jahre fällt der Rentenanteil sogar geringer aus als zum Startpunkt der steigenden US-Renditen im März 2020 (siehe Chart)! Mit anderen Worten: Der Zinsanstieg geht bisher vollständig an der Vermögensallokation vorbei.

AAII Asset Allocation Survey Bondquote (Monthly)

Quelle: AAII, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

