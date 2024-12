EZB senkt zum vierten Mal in diesem Jahr die Zinsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) senkt zum vierten Mal in diesem Jahr ihren Leitzins.

Sie beschloss am Donnerstag auf ihrer Ratssitzung in Frankfurt, den am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagensatz um einen Viertelpunkt von 3,25 auf 3,00 Prozent nach unten zu setzen.

