TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Dezember 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 12. Dezember 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24 07:00 DEU: Schott Pharma, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 h Analystencall) 07:30 DEU: MVV, Jahreszahlen 09:00 CHE: Helvetia, Capital Markets Day 09:00 CHE: Lonza, Investor Update 10:00 DEU: Bertrandt, Bilanz-Pk zu Geschäftsjahr 2023/2024 11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung 11:30 DEU: Siemens, Capital Markets Day zum Bereich Smart Infrastructure 13:00 USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen 14:00 CHE: Lonza, Investor Update 14:30 FRA: SCOR, Investor Day 15:00 USA: Under Armour, Investor Day 22:00 USA: Broadcom, Q4-Zahlen 22:00 USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen DEU: Grenke, DSW Investor Forum DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day DEU: Siemens Energy, Geschäftsbericht 2024 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 10/24 08:00 DEU: Öffentliche Bildungsausgaben Jahr 2023 08:00 GBR: Bauproduktion 10/24 08:00 GBR: BIP 10/24 08:00 GBR: Handelsbilanz 10/24 08:00 GBR: Industrieproduktion 10/24 09:00 DEU: Online-Pressegespräch Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zur «Konjunkturprognose Winter 2024» u.a. mit der Leiterin des DIW-Konjunkturteams Geraldine Dany-Knedlik 09:30 CHE: SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Pk 10.00 Uhr) 10:30 DEU: Ifo, Pressekonferenz Konjunkturprognose Winter 2024 11:00 DEU: RWI, Konjunkturprognose 12:00 DEU: Leibniz-Institut, Konjunkturprognose Winter 2024 12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg: Kapitalmarktausblick 2025 mit dem Chefanlagestrategen und Leiter Multi Asset des Bankhauses, Bernd Meyer 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 11/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Hybrid-Pk Deutscher Bauernverband zur wirtschaftlichen Jahresbilanz mit Präsident Joachim Rukwied 10:00 DEU: Online-Pk der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger zum Erscheinen des Schwarzbuchs Börse 2024 (Erscheinungstermin: 20.12.2024) 12:00 DEU: Online-Pk zu "Wohninvestmentmarkt Deutschland: Rückblick 2024/Ausbick 2025" u.a. mit Prof. Voigtländer, Institut der Deutschen Wirtschaft 12:00 DEU/FRA: Frankreichs Staatschefs Macron in Polen - Treffen mit Tusk und Duda 14:00 DEU: Verhandlung über Schadenersatzklage von LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton gegen Lidl-Sekt, München 16:00 DEU: Verkündungstermin OLG Frankfurt im Rechtsstreit um die Probe-Bahncards der Deutsche Bahn Fernverkehr, Frankfurt 17:00 DEU: Vorstellung des Finanzstabilitätsberichtes 2024 der Bundesbank 19:30 DEU: «Was wird aus unserem Auto? Eine Schlüsselindustrie im Wandel» - Veranstaltung mit Skoda-Chef Klaus Zellmer. Wirtschaftspublizist Rainer Hank (FAZ) führt das Gespräch mit Zellmer. Stuttgart DEU: Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Berlin Den Vorsitz der MPK hat derzeit Sachsen. Themen sind unter anderem die wirtschaftliche Lage in Deutschland und die einfachere Anerkennung von Berufskenntnissen bei Fachkräften aus dem Ausland. Darüber hinaus geht es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. EUR: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Brüssel

