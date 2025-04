TAGESVORSCHAU: Termine am 2. April 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch den 2. April 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Auto1 Group, Geschäftsbericht 09:00 DEU: DHL, Capital Markets Day Tag 1 von 2 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Februar 2025, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahreszahlen (+ 12.00 Media-Roundtable zu Entwicklungen bei Boehringer in Deutschland und künftigen Plänen) 11:00 DEU: Frankfurter Sparkasse, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 13:00 FRA: Sanofi, Hauptversammlung 15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung evtl. 15:00 USA: Tesla, Auslieferungen und Produktion Q1/25 DEU: Weleda, Jahreszahlen 2024 TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 DEU: Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe, Stichtag: 31. Dezember 2024 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 3/25 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 3/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/25 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 Vorstellung Konjunkturprognose Bankenverband (online) 11:30 DEU: Pk zur Vorstellung der EnBW-Studie «Systemkostenreduzierter Pfad zur Klimaneutralität im Stromsektor 2045» JPN: Nintendo stellt Details zur neuen Switch 2 vor DEU: Fortsetzung Hannover Messe 2025, Hannover + 10.00 Messerundgang von Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) + 10.00 Messerundgang mit Niedersachsens Ministerin für Europaangelegenheiten Wiebke Osigus (SPD) + 10.15 17. Internationale MES-Tagung zu Business Management Software + 12.00 Podiumsdiskussion «Industrielle Datenräume und KI: was wir können und dürfen - und was nicht», u.a. mit Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur + 13.00 Jahrespressekonferenz TÜV Nord DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK), Nürnberg FRA: Internationale Energieagentur stellt Innovationsbericht vor GBR: EU-Bürgerinnen und -Bürger brauchen zur Einreise nach Großbritannien eine Electronic Travel Authorisation (ETA), London POL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten, Warschau USA: US-Präsident Trump will weitreichende wechselseitige Zölle gegen diverse Länder verkünden

