Dax zum Wochenschluss mit neuem Rekord- Münchener Rück gefragt

Frankfurt (Reuters) - Der Dax steigt in Mini-Schritten auf neue Rekordhöhen.

Am Freitag rückte er um bis zu 0,2 Prozent auf 20.463,63 Zähler vor und markierte damit eine neue Bestmarke. Die Anleger hätten die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag wohlwollend zur Kenntnis genommen, stellte CMC Markets Analyst Jochen Stanzl fest. Vor einer weiteren Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank in der kommenden Woche und nach den kräftigen Kursgewinnen der Vorwoche sähen sie keinen Grund, an ihren Aktienpositionen zu rütteln. Der deutsche Leitindex hatte Anfang Dezember erstmals die psychologisch wichtige 20.000-Punkte-Marke überschritten.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Aktien der Münchener Rück, die sich um bis zu 4,3 Prozent verteuerten. Der Konzern nimmt sich für das kommende Jahr den nächsten Gewinnsprung vor - der Nettogewinn soll dann bei rund sechs Milliarden Euro liegen. Zu den schwächsten Dax-Werten zählten in den ersten Minuten Bayer und E.ON mit Abschlägen von jeweils 0,9 Prozent. Im MDax gaben Evonik 0,9 Prozent nach. Der Evonik-Chef Christian Kullmann will den Essener Chemiekonzern schlanker und schlagkräftiger machen und verordnet dem Unternehmen deshalb den größten Umbau seiner Geschichte.

