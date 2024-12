Deutschland: Rekord bleibt nah

Der Dax scheut sich noch vor weiteren Rekorden: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 20.408 Punkte. Tags zuvor war der Dax nach der neuerlichen Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank bis auf acht Punkte an seine Bestmarke vom Montag bei 20.461 Punkten herangelaufen. Der Dax hat im laufenden Jahr um rund 22 Prozent zugelegt. Laut dem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners werden sie nun vorsichtiger, was die hohe Zahl von Absicherungsgeschäften zeige. "Aber sie verlassen die Party nicht", fügte er hinzu.

USA: Dow entfernt sich von Rekordhoch

Die US-Börsen haben am Donnerstag nachgegeben. Erzeugerpreise und Daten vom Arbeitsmarkt hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. Zum Börsenschluss an der Wall Street büßte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,53 Prozent auf 43.914,12 Punkte ein. In den USA war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gestiegen.

Die Daten würden eher für eine erneute Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed in der nächsten Woche sprechen. Allerdings hatten die Erzeugerpreise im November stärker zugelegt als erwartet. Diese wirken sich auch auf die Verbraucherpreise aus. Die Daten sendeten also das entgegengesetzte Signal.

Asien: Kursverluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die schwächeren Vorgaben aus den USA drückten auch in Asien etwas auf die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor Handelsschluss 1,1 Prozent ein. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten gab zuletzt um 1,5 Prozent nach und der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 1,4 Prozent. Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft enttäuschten.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.160 +0,18 Prozent Hang Seng 19.560 -0,10 Prozent CSI 300 3.933 -0,15 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 134,96 +0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,21 +0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 4,32 -0,01 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0466 -0,11 Prozent USD / JPY 152,92 -0,08 Prozent EUR / JPY 160,04 -0,05 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 73,75 USD +0,21 USD WTI 70,08 USD +0,18 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT TEAMVIEWER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 13 (19) EUR

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 50 (54) EUR - 'SELL'

JEFFERIES SENKT ALLIANZ SE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 325 (310) EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 49 (55) EUR - 'OVERWEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX