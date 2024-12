EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG erhält eine weitere Rückzahlung von EUR 7,4 Mio. des Darlehens an die Obotritia Capital KGaA

EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Konsum REIT-AG erhält eine weitere Rückzahlung von EUR 7,4 Mio. des Darlehens an die Obotritia Capital KGaA



13.12.2024 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung



Deutsche Konsum REIT-AG erhält eine weitere Rückzahlung von EUR 7,4 Mio. des Darlehens an die Obotritia Capital KGaA

Potsdam, 13. Dezember 2024 – Die Deutsche Konsum REIT-AG ("DKR") (ISIN DE000A14KRD3) hat eine Rückzahlung in Höhe von rund EUR 7,4 Mio. auf ihr Darlehen an die Obotritia Capital KGaA („Obotritia Capital“) erhalten. Damit reduziert sich der vertragsgemäß bis zum 31. Dezember 2025 noch ausstehende Darlehensbetrag auf EUR 15,9 Mio.

Da die DKR die Darlehensforderungen gegenüber der Obotritia Capital zum 30. September 2023 wertberichtigt hatte, führen die aktuelle Rückzahlung, die Rückzahlung von EUR 30,6 Mio. im Oktober 2024, sowie die bereits erhaltenen Tranchen im Geschäftsjahr 2023/2024 durch die Auflösung der Wertminderung zu einem außerordentlichen Ertrag. Für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2023/2024 wird dieser Ertrag in Höhe von rund EUR 28,2 Mio. ausgewiesen. Die Rückzahlungen werden zum Schuldenabbau und zur weiteren Stärkung der Bilanz verwendet.

Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Frau Mareike Kuliberda

Investor Relations

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam

Tel. 0331 / 74 00 76 - 533

Fax: 0331 / 74 00 76 - 599

E-Mail: mk@deutsche-konsum.de

13.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG Marlene-Dietrich-Allee 12b 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076512 Fax: +49 (0)331 740076599 E-Mail: ak@deutsche-konsum.de Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; JSE Securities Exchange EQS News ID: 2051061

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2051061 13.12.2024 CET/CEST