EQS-News: Score Capital AG: Erfolgreicher Handelsstart der Unternehmensanleihe Score Capital AG 2024/27

München, 12. Dezember 2024 – Die neue Unternehmensanleihe 2024/27 der Score Capital AG (Score Capital), pan-europäischer Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profi-Fußball, ist mit Kursen von deutlich über 100% erfolgreich an der Börse Frankfurt gestartet und von Anlegern nachgefragt.

Das Volumen der Emission der Unternehmensanleihe 2024/27 (ISIN: DE000A383V65) beträgt 5 Mio. EUR. Erstmals richtete sich die Score Capital AG, die bereits durch die Emission einer ersten Unternehmensanleihe im Jahr 2020 und verschiedenen strukturierten Produkten über Kapitalmarkterfahrung verfügt, bei dieser Begebung auch an private Anleger.

„Mit der Emission unserer zweiten Unternehmensanleihe, die im Rahmen eines öffentlichen Angebots erfolgte, erweitern wir unseren Bekanntheitsgrad und finden weitere Beachtung an der Börse. Mit einem jährlichen Zins von 8% und einer Laufzeit von nur drei Jahren bieten wir Anlegern, die in die Assetklasse Fußball investieren wollen, eine attraktive Alternative. Es freut mich sehr, dass wir unser Etappenziel erfolgreich umgesetzt haben und weiteres Interesse an der Emission besteht,“ erläutert Stephan Schnippe, Gründer und Vorstand der Score Capital AG.



Über Score Capital AG

Das Management-Team der Score Capital AG gilt als Initiator der modernen Fußballfinanzierung und ist seit über 20 Jahren führend in der Strukturierung und Abwicklung innovativer Finanzierungsmodelle für Profifußballvereine. Als Innovationsführer wurden mehr als 800 Transaktionen mit einem Volumen von 2,5 Milliarden EUR erfolgreich umgesetzt. Score Capital unterstützt Clubs mit Finanzierungslösungen auf Basis des Erwerbs von Forderungen aus Spielertransfers, Sponsoring, Broadcasting sowie UEFA-Wettbewerben. Die Score Capital AG versteht sich im Wesentlichen als Händler von Fußballforderungen und erzielt Erträge u.a. aus dem An- und Verkauf der Forderungen. Seit Unternehmensgründung hat die Score Capital AG noch keinen einzigen Forderungsausfall zu verzeichnen.

Kontakt:

Score Capital AG

Südliche Münchner Straße 5682031 Grünwald

Mail: info@score-capital.com

www.score-capital.com

Pressekontakt:

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Mail: meister@meisterconsult.com

Phone: +49(0)2983-908121

Mobil: +49(0)170-2939080

Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Score Capital AG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der 8 % p.a. Anleihe 2024/2027 der Score Capital AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend der 8 % p.a. Anleihe 2024/2027 der Score Capital AG darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter https://www.score-capital.com/anleihe_2024-2027/ und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtum Luxemburgs verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Die 8 % p.a. Anleihe 2024/2027 der Score Capital AG wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

