Scholz: Viele geflüchtete Syrer sollten in Deutschland bleiben

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz spricht sich dafür aus, viele geflüchtete Syrer sollten in Deutschland bleiben.

"Ich finde, dass wir sehr stolz sein können, dass wir so viele aufgenommen haben; dass wir sehr stolz sein können, dass wir es geschafft haben, dass so viele super integriert in Deutschland sind und mitarbeiten", sagte er in dem am Freitag veröffentlichten Podcast. Sehr viele hätten mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft erworben und viele würden perfekt deutsch sprechen.

Syrer, die gut integriert seien und einen Arbeitsvertrag hätten, seien willkommen, sagte Scholz. "Die werden wir auch nicht auffordern, ihre Arbeit zu kündigen und zu gehen." Der SPD-Politiker betonte aber, dass Menschen ohne Aufenthaltsrecht Deutschland wieder verlassen müssten. Das gelte besonders für Straftäter.

Ausdrücklich warnte Scholz vor vorschnellen Urteilen über die Entwicklung in Syrien. Niemand könne derzeit sagen, ob die Lage sicher sei oder nicht. Auch ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, man müsse abwarten, wie die Rebellengruppen vorgingen.

