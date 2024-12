ThyssenKrupp AG: Fortschritte im Transformationsprozess wecken Kaufinteresse!

Diversifizierter Industriekonzern im Profil

Die ThyssenKrupp AG ist ein breit aufgestelltes Industrie- und Technologieunternehmen. Der Konzern agiert in den fünf Segmenten Automotive Technology, Decarbon Technologies, Materials Services, Steel Europe und Marine Systems. Die Diversifikation ermöglicht es dem Konzern, Zukunftstrends wie Klimaschutz und Energiewende, die digitale Transformation in der Industrie sowie die Mobilität der Zukunft zu adressieren. Hierfür hat der Konzern ein Patentportfolio von derzeit etwa 16.900 Patenten und Gebrauchsmustern. Allerdings sind die verschiedenen Geschäftsbereiche auch sehr konjunktursensibel, hart umkämpft und kostenintensiv, weshalb die hohe Verschuldung einen markanten Belastungsfaktor darstellt. Obendrein sehen die Anleger die fehlende Fokussierung auf spezifische Geschäftsbereiche negativ, weshalb ThyssenKrupp sich aktuell auch in einem Transformationsprozess befindet. Um sich zukunftsfähig zu positionieren, investiert das Unternehmen u.a. in CO₂-reduzierte Stahlproduktion und möchte mit Wasserstofftechnologie die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der nachhaltigen Stahlherstellung steigern. Über die Tochtergesellschaft ThyssenKrupp Nucera ist das Unternehmen ein führender Anbieter von Elektrolysetechnologie, was es zu einem potenziellen Gewinner der Energiewende macht. Die Auszeichnung von ThyssenKrupp Nucera mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis zeigt, dass der Konzern in Bereichen wie Wasserstofftechnologie und umweltfreundlichen Produktionsmethoden führend ist. Diese Innovationskraft könnte langfristig stille Reserven heben, insbesondere wenn neue Marktchancen in der grünen Industrie erschlossen werden. Zusätzlich bleibt der Marineschiffbau über ThyssenKrupp Marine Systems ein profitables Segment, das von globalen Sicherheitsinvestitionen profitiert.