Wochenausblick: Anleger erwartet Fed-Entscheidung und Hexensabbat

Nach dem Kurssprung der Vorwoche pendelte der DAX® in der abgelaufenen Woche in einer engen Range seitwärts. Weder die Zinssenkung seitens der EZB noch die Inflationszahlen aus den USA konnten dem Index signifikante Impulse geben. Viele Institutionelle Anleger haben ihre Bücher zudem bereits geschlossen. Kommende Woche steht die Zinsentscheidung der Fed im Fokus. Möglicherweise kann sie den Märkten neuen Schwung geben. Zudem könnte der große Verfallstermin am Freitag für Bewegung sorgen

An den Rentenmärkten sind die Renditen langfristiger Staatspapiere in Europa und den USA in der zweiten Wochenhälfte deutlich gestiegen. Katalysator waren die jüngsten Inflationszahlen, die weiterhin über dem von den Notenbanken angepeilten Niveau liegen. Diese Entwicklung hinterließ auch bei den Edelmetallen Spuren. Die Notierungen für Gold und Silber gaben in der zweiten Wochenhälfte kräftig nach. Ein deutliches Wochenplus verbuchte derweil der Ölpreis. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil verbesserte sich bis zum Wochenschluss auf rund 74 USD. Damit deutet sich ein Ausbruch aus dem seit Mitte Oktober gebildeten Abwärtstrend an.

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche veröffentlichen Ceconomy, Douglas, Hornbach, Micron Technology, Nike und ThyssenKrupp nucera Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine

MONDAY DECEMBER 16, 2024

China (Mainland)-Activity indicators November

ECB President Lagarde speaks

Germany-PMI Flash

ECB Vice President de Guindos speaks at 8th anniversary of Madrid Foro Empresarial in Madrid, Spain

United States-Empire State

ECB board member Schnabel speaks at CEPR Paris Symposium

TUESDAY DECEMBER 17, 2024

ECB bank supervisors Buch, Elderson speak at ECB Banking Supervision press conference

Germany-Ifo Changes

ZEW Institute publishes German investor morale index

United States-Retail Sales

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Industrial production

WEDNESDAY DECEMBER 18, 2024

ECB chief economist Philip Lane speaks at an MNI webinar

Euro Zone-Inflation

United States-Housing Stats

United States-Current account

United States-Fed policy decision

THURSDAY DECEMBER 19, 2024

Bank of Japan concludes policy meeting, announces rate decision

Germany-GfK consumer confidence

Euro zone current account data

United States-Jobless

United States-GDP Final

United States-Philly Fed New

United States-Existing Homes

FRIDAY DECEMBER 20, 2024

China (Mainland)-Rate decision

Germany-PPI

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 20.475/20.895 Punkte Unterstützungsmarken: 19.796/19.926/20.055/20.300 Punkte Der DAX® schielte am Freitag kurzzeitig über die Marke von 20.475 Punkten und markierte damit ein neues Allzeithoch. Im Tagesverlauf gab der Index jedoch die Gewinne wieder ab. Damit verharrt der Index im Seitwärtstrend zwischen 20.300 und 20.475 Punkten. Der kurzfristige MACD-Indikator ist neutral zu bewerten. Baut sich neues Aufwärtsmomentum auf und gelingt dabei der nachhaltige Ausbruch über 20.475 Punkte eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 20.895 Punkte. Anleger sollten jedoch die Unterstützungsmarke bei 20.320 Punkten weiterhin im Blick haben. Rücksetzer unter dieses Level könnten eine Konsolidierung bis 20.055 Punkte einleiten. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 12.09.2024 – 13.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 14.12.2019 – 13.12.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 74,89* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® UG0YX7 126,68** 23.800 13.800 28.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 68,17*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 142 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.12.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PD 2,91* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 5,76* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,41* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.12.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.