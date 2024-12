AKTIEN IM FOKUS: Broadcom rückt als KI-Aktie in Vordergrund - Nvidia rutscht ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Bei Anlegern spielt die KI-Fantasie neuerdings mehr bei Broadcom als beim bisherigen Trend-Favoriten Nvidia . Während dessen Kurs am Montag mit minus zwei Prozent an seine Verluste vom Freitag anknüpfte und auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober rutschte, ging die frische Rekordrally bei Broadcom weiter. Auf den Sprung nach oben um ein Viertel, den am Freitag ein starker Quartalsbericht ausgelöst hatte, folgte zu Wochenbeginn nochmals ein Anstieg um bis zu zehn Prozent.

Broadcom ist mit der Rally mittlerweile im Club der ganz großen US-Unternehmen angekommen: Die Schwelle einer Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar wurde deutlich überschritten. Damit pirscht sich das Unternehmen an Tesla als kleinsten Vertreter aus dem Kreis der "Magnificent 7" heran. Die Liste der sieben größten Tech-Werte wird mittlerweile wieder dominiert von Apple . Nvidia war zuletzt zwar zeitweise zum wertvollsten Unternehmen avanciert. Vom Rekordhoch aus dem November ist die Nvidia-Aktie aber mittlerweile schon um fast 15 Prozent zurückgekommen.

Seit Anfang 2023 hatte sich der Nvidia-Kurs in der Spitze verelffacht, während Broadcom in dieser Zeit das viereinhalbfache an Wert gewonnen hat. Deshalb und wegen der Größe des Unternehmens galt Nvidia in den vergangenen Monaten stets als größte Triebfeder der Nasdaq-Rekordrally. Die Aktie wurde dann im November auch in den Dow Jones Industrial aufgenommen. Doch seither hat sich bei Nvidia nach oben nicht mehr viel getan.

Laut den Chartexperten der britischen Bank HSBC hat Broadcom auf dem Rekordlauf charttechnisch "noch etwas Luft nach oben". Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management schrieb am Morgen, der Kursanstieg werde von einer "fieberhaften Nachfrage nach KI-Chips" untermauert. Der aktuelle Lauf verstärke die Denkweise, dass Anleger an dem KI-Thema nicht vorbei kommen, denn dazu mangele es an Alternativen. Innes glaubt, dass der Markt "auf dieser Welle auch ins neue Jahr reiten" wird.

Ausschlaggebend für das Broadcom-Kursfeuerwerk, das am Freitag begann, waren gute Geschäftszahlen und ein starker Ausblick. Broadcom profitierte im vergangenen Geschäftsjahr deutlich vom Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI). Im laufenden Quartal soll das Wachstum noch beschleunigt werden./tih/edh/mis