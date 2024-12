ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Porsche-SE-Ziel auf 42 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche SE von 46 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman passte sein Modell für die Beteiligungsgesellschaft in einer am Montag vorliegenden Studie an die zuletzt gesenkten Kursziele der Kernbeteiligungen Volkswagen (VW) und Porsche AG an. Der Experte nahm auch Stellung zu einer zurückgezogenen Ergebnisprognose wegen einer Milliardenabschreibung, die zwar keinen Einfluss auf sein Kursziel habe, dafür aber auf die Anlegerstimmung./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2024 / 00:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2024 / 05:10 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------