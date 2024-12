Bundestag hat Abstimmung über Vertrauensfrage begonnen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach einer rund dreistündigen Debatte zur Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Bundestag mit der Abstimmung über seinen Antrag begonnen. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) teilte mit, dass für den Wahlvorgang rund 20 Minuten zur Verfügung stünden. Anschließend werden die Stimmen von den Schriftführern ausgezählt.

Für die Wahl hat jede Abgeordnete und jeder Abgeordneter drei Stimmkarten in verschiedenen Farben. Auf den Karten in der Größe einer Kreditkarte stehen der Name und die Fraktion, zu der ein Abgeordneter gehört. Blaue Stimmkarten bedeuten "Ja", rote Karten sind ein "Nein" und weiße Karten stehen für "Enthaltung"./sk/DP/men