DAX® - Zwei Kernbotschaften: Trend plus Gap

Am vergangenen Freitag beschloss der DAX® die Handelswoche mit dem, was er in 2024 am besten kann: einem neuen Allzeithoch (20.523 Punkte). Unter dem Strich war es das 42. Rekordlevel in diesem Jahr. Nach den spektakulären Kursgewinnen der Vorwoche war es dennoch eher ein Durchatmen. So fiel die wöchentliche Handelsspanne mit 250 Punkten eher unterdurchschnittlich aus. Gleichzeitig dokumentiert das „doji“-Muster der vergangenen Woche – also einem fast deckungsgleichen Eröffnungs- und Schlusskurs – das aktuelle Innehalten. Die Kerzenformation unterstreicht zudem den Respekt von Anlegerinnen und Anlegern vor der Trendlinie (akt. bei 20.623 Punkten), welche diverse Hoch- und Tiefpunkte seit Februar 2023 verbindet (siehe Chart). Gelingt der Sprung über diese Trendlinie, entstünde nochmals ein prozyklisches, (aufwärtstrend-)bestätigendes Signal. Auf der Unterseite steckt dagegen das jüngste Aufwärtsgap von Anfang Dezember auf Tagesbasis bei 20.085/20.038 Punkten einen ersten Rückzugsbereich ab. Unter strategischen Gesichtspunkten markiert indes das Ausbruchslevel und alte Allzeithoch bei 19.675 Punkten eine wichtige Unterstützung.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

