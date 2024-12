EQS-News: Die Amadeus Fire Group spendet auch 2024 an wohltätige Organisationen

EQS-News: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Nachhaltigkeit

Die Amadeus Fire Group spendet auch 2024 an wohltätige Organisationen



16.12.2024

Die Amadeus Fire Group spendet auch 2024 an wohltätige Organisationen

Frankfurt am Main / Berlin / Bonn / Wiesbaden, 16.12.2024 – Die Amadeus Fire Group setzt, gemeinsam mit den Tochtergesellschaften GFN, Comcave und der Steuer-Fachschule Dr. Endriss, ihr langjähriges Engagement für soziale Verantwortung fort. Das Unternehmen stiftet im Rahmen seiner jährlichen Weihnachtsspende 16.000 Euro an drei ausgewählte Organisationen: die "Stiftung Bärenherz", die "Deutsche Krebshilfe" und "Ärzte ohne Grenzen."

"Es ist uns ein Anliegen, einen nachhaltigen Beitrag zu leisten und Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen", begrüßt Robert von Wülfing, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Amadeus Fire Group, die erneute Spendenaktion bei der die Mitarbeitenden des Konzerns entschieden haben, welche Organisationen unterstützt werden. "Unsere diesjährige Spende soll Organisationen stärken, die einen unverzichtbaren Beitrag in den Bereichen Gesundheit und humanitäre Hilfe leisten."

Die Spendensumme wird unter folgenden drei begünstigten Organisationen aufgeteilt:

Die Stiftung Bärenherz unterstützt schwerstkranke Kinder und ihre Familien in Kinderhospizen und bietet ihnen umfassende Betreuung und Begleitung in schweren Zeiten.

Die Deutsche Krebshilfe setzt sich seit vielen Jahren für die Krebsforschung und die Unterstützung von Betroffenen ein und trägt maßgeblich zur Verbesserung der Behandlungs- und Heilungschancen bei.

Ärzte ohne Grenzen leistet weltweit humanitäre Hilfe in Krisenregionen, insbesondere in Kriegs- und Katastrophengebieten, und sorgt für medizinische Versorgung dort, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Die Amadeus Fire Group betont mit ihrer jährlichen Spendenaktion ihren langfristigen Anspruch, über den unternehmerischen Erfolg hinaus gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und gezielt Projekte zu fördern, die das Leben vieler Menschen positiv beeinflussen.

Die Amadeus Fire Group ist mit über 35 Jahren Erfahrung im Bereich der spezialisierten Personaldienstleistungen für den kaufmännischen und IT-Bereich sowie für entsprechende Weiterbildungen deutschlandweit bestens im lokalen Arbeits- und Weiterbildungsmarkt vernetzt. Die Amadeus Fire Group begleitet und unterstützt mit ihren Dienstleistungen Unternehmen, Mitarbeiter und Kandidaten durch die gezielte Vermittlung von Kompetenzen.

Weitere Informationen zu den Spendenempfängern und zur Möglichkeit, selbst einen Beitrag zu leisten, finden Sie auf den folgenden Webseiten:

