EQS-News: ABO Energy bringt erstmals Solarpark in Spanien schlüsselfertig ans Netz

ABO Energy bringt erstmals Solarpark in Spanien schlüsselfertig ans Netz



ABO Energy hat im April den Solarpark Valdezorita mit 50 Megawatt Nennleistung im zentralspanischen Kastilien-La Mancha ans Netz gebracht. Der Solarpark wird jährlich rund 100 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. „In den vergangenen Jahren haben wir in Spanien viele Erfolge erzielt und nunmehr insgesamt Projekte mit einer Leistung von 1,4 Gigawatt entwickelt und veräußert“, sagt Geschäftsführer Dr. Karsten Schlageter. Valdezorita ist als erstes schlüsselfertig errichtetes Projekt in Spanien ein wichtiger Teil der Erfolgsbilanz. Mit dem ebenfalls 50 Megawatt großen, 2023 in Griechenland errichteten Margariti ist Valdezorita zugleich der bislang größte von ABO Energy errichtete Solarpark.

Schlüsselfertige Errichtungen sind mit Chancen und Herausforderungen verbunden. „Die Bauphase bindet erhebliche Liquidität, und als Projektentwickler tragen wir bis zum Abschluss der Errichtung das Risiko“, sagt Dr. Schlageter. Im Vergleich zum Verkauf von Projektrechten ist dafür die zu erwartende Marge höher. „Umso glücklicher sind wir über die gelungene Inbetriebnahme und den Verkauf des Solarparks. Mein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitenden, die Valdezorita mit Kompetenz und Leidenschaft zum Erfolg gemacht haben.“

Wesentlich dazu beigetragen haben neben den Entwicklern, Bau- und Elektroingenieuren sowie Kaufleuten auch die für die Stromvermarktung Zuständigen. Die Stromproduktion des Solarparks hat sich für die nächsten Jahre mittels eines privatrechtlichen Stromabnahmevertrags (Englisch: Power Purchase Agreement, PPA) ein großer US-amerikanischer Internetkonzern gesichert, um den Energiehunger seines großen Datenzentrums klimafreundlich und preiswert zu stillen. Den Solarpark erworben hat ein von der EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) beratener Fonds. Die Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank (EB) ist einer der führenden Asset Manager für ethisch-nachhaltige Investments mit langjähriger Erfahrung im Bereich Erneuerbare Energien. Im Auftrag des Eigentümers wird sich die ABO Energy-Betriebsführung darum kümmern, dass der Solarpark optimal läuft.

In Spanien ist ABO Energy bereits seit dem Jahr 2001 tätig. „Dank zahlreicher Verkäufe von Projektrechten hat unsere spanische Tochtergesellschaft vor allem in den vergangenen sechs Geschäftsjahren wesentlich zum Erfolg des Konzerns beigetragen“, sagt Dr. Schlageter. Nach Deutschland ist Spanien europaweit der mit Abstand größte Markt für Erneuerbare Energien mit weiterhin großem Potenzial. Nach dem starken Zubau insbesondere der Photovoltaik sind die spezifischen Preise für Solarstrom in jüngster Zeit deutlich gesunken. Das zeigt wie wettbewerbsfähig die Technologie ist und stellt zugleich eine Herausforderung für den Abschluss weiterer Solar-PPAs dar. „Längerfristig werden sich für neue Solarparks in Spanien wieder gute Perspektiven eröffnen, aktuell aber konzentrieren wir uns bei der Projektentwicklung vor allem auf Windkraft und Batteriespeicher“, beschreibt Dr. Schlageter die angepasste Strategie des Unternehmens. Aktuell arbeitet ABO Energy in Spanien an einer 700 Megawatt großen Pipeline aus Projekten in der Entwicklung.

