EQS-News: Schaeffler AG erwirbt indischen Engineering- und Service- Dienstleister für Smart Automation Dhruva

Schaeffler AG erwirbt indischen Engineering- und Service- Dienstleister für Smart Automation Dhruva

Schaeffler erhält durch den Erwerb von Dhruva Automation & Controls (P) Ltd. vielversprechenden Zugang zu stark wachsenden Märkten in der Region Asien/Pazifik

Idealer Partner in Indien für die Schaeffler Digital Solutions GmbH zur Zusammenarbeit mit zahlreichen Bestandskunden

Hard- und Software-Produkte des Industrial-Automation-Spezialisten sind bereits in Schaeffler-Werken in Asien im Einsatz

Die Marke Dhruva wird mittelfristig in Schaeffler integriert

Die Industriewerk Schaeffler INA-Ingenieurdienst GmbH erwirbt 100 Prozent der Anteile an Dhruva durch Abschluss eines Anteilskaufvertrages

Herzogenaurach | 16. Dezember 2024 | Die Industriewerk Schaeffler INA-Ingenieurdienst GmbH, ein Tochterunternehmen der Schaeffler AG, hat einen Anteilskaufvertrag über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an Dhruva Automation & Controls (P) Ltd. (im Folgenden „Dhruva“) unterzeichnet. Dhruva mit Sitz in Pune, Indien, ist ein Engineering und Service Dienstleister und technologisch gut positionierter Anbieter für smarte industrielle Automatisierung und Software in der Region Asien/Pazifik.

Das Unternehmen wurde 2002 von Jaydeep Chougule gegründet, hat 65 Mitarbeitende und wirtschaftet nachhaltig profitabel. Dhruva ist erfolgreicher Anbieter von Hardware, Dienstleistungen und Softwarelösungen für die industrielle Fertigung in den Bereichen Automotive, Maschinen & Anlagenbau, chemische Prozesstechnik, Biopharmazeutika, Lebensmittel sowie Wasser- und Abwasserbehandlung. In der Region Asien/Pazifik vertrauen zahlreiche Kunden auf die Produkte und Services der Industrial Automation Spezialisten, insbesondere in den Ländern Indien, Thailand, Dubai, Bangladesch, Aserbaidschan und Vietnam.

Dhruva ist neben dem Hauptsitz in Pune mit seinen Vertriebsbüros in Indien in den Städten Aurangabad und Kolhapur vertreten. „Dhruva ist eine optimale Ergänzung zu den Aktivitäten der Schaeffler Digital Solutions. Auch technologisch eröffnet die Zusammenarbeit neue Potenziale. Schaeffler-Werke in Indien setzen bereits auf die kombinierte Expertise und gemeinsame Softwarelösungen. Die Akquisition ermöglicht für beide Partner sowohl technologisch als auch vertriebsseitig neue Möglichkeiten“, sagt Roberto Henkel, Senior Vice President Operations Digitalization & IT, Schaeffler. Die Schaeffler Digital Solutions GmbH (im folgenden SDS) mit Sitz in Chemnitz entwickelt und integriert webbasierte Software, die durch ihre hohe Kompatibilität mit vorhandenen Systemen, Sensoren und Steuerungen sämtliche Daten an verschiedensten Maschinen abfragen und verarbeiten kann. Dadurch vermeiden Kunden ungeplante Maschinenstillstände, erhöhen die Produktivität und stellen eine hohes Qualitätslevel sicher. Mit Systemen zur Maschinendatenanalyse und vorausschauender Instandhaltung, Nachhaltigkeitsmanagement und vielen weiteren innovativen Softwarelösungen steht die „Fabrik der Zukunft“ im Mittelpunkt der Aktivitäten von SDS und Dhruva.

Die Industriewerk Schaeffler INA-Ingenieurdienst GmbH, ein Tochterunternehmen der Schaeffler AG, wird im Rahmen des Anteilskaufvertrags 100 Prozent der Anteile an Dhruva erwerben. Der Abschluss der Transaktion wird noch Ende des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2024 erwartet und unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen. Die Marke Dhruva wird mittelfristig in Schaeffler integriert.

„Mit der Akquisition von Dhruva erweitert Schaeffler sein Portfolio um einen profitabel wirtschaftenden Spezialisten für intelligente industrielle Automatisierung und erhält Zugang zum indischen Markt sowie weiteren asiatischen Kunden. Dieser Schritt unterstreicht die Ausrichtung von Schaeffler auf Digitalisierung im Operations-Bereich. Zudem stärken wir unsere Innovationskraft in der Automatisierung, um die Herausforderungen der digitalen Disruption anzugehen“, sagt Andreas Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf der Schaeffler AG.

Jaydeep Chougule, Geschäftsführer und Mitgründer von Dhruva, sagt: „Nach 22 Jahren der Eigenständigkeit freuen wir uns, nun mit Schaeffler einen starken Partner gefunden zu haben. Gemeinsam werden wir unser Portfolio zum Vorteil unserer Kunden ausbauen und weiteres Wachstumspotenzial im indischen Markt und darüber hinaus in Asien/Pazifik realisieren. Ich freue mich, das neue Kapitel gemeinsam mit meinen mehr als 60 Kolleginnen und Kollegen aufzuschlagen und mit den neuen Möglichkeiten noch schneller und noch profitabler zu wachsen.“

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.

Schaeffler Gruppe – We pioneer motion

Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot im Mobilitäts-Ökosystem: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 120.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

Ansprechpartner

Dr. Axel Lüdeke

Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG, Herzogenaurach, Deutschland

Tel.: +49 9132 82 8901

E-Mail:

Head of Investor Relations

Schaeffler AG, Herzogenaurach, Deutschland

Tel.: +49 9132 82 88125

E-Mail:

Leiter Kommunikation Finanzen, CSR & Nachhaltigkeit

Schaeffler AG, Herzogenaurach

Tel.: +49 9132 82 37314

E-Mail:

