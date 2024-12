IRW-News: Tesoro Gold Limited: Tesoro Gold Aktien beginnen Handel an der Frankfurter Börse

IRW-PRESS: Tesoro Gold Limited: Tesoro Gold Aktien beginnen Handel an der Frankfurter Börse

Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX:TSO, FSE:5D7) freut sich bekannt zu geben, dass seine Aktien den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE) unter dem Tickersymbol (FSE:5D7) aufgenommen haben. Diese Zweitnotierung an der FSE bietet europäischen Anlegern einen effizienten Mechanismus, um Tesoros Aktien in lokaler Währung (EUR) während der europäischen Handelszeiten zu erwerben, was zu reduzierten Transaktionskosten für europäische Investoren führt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Tesoro Gold Aktien haben am 13. Dezember 2024 den Handel an der FSE unter dem Tickersymbol 5D7 aufgenommen.

- Es wird erwartet, dass die Notierung an der FSE Tesoros internationales Profil verbessert und europäischen Anlegern eine kosteneffektive und effiziente Möglichkeit bietet, in das Unternehmen zu investieren.

- Die FSE, betrieben von der Deutsche Börse AG, ist eines der größten Wertpapierhandelszentren weltweit und die größte Börse in Deutschland.

EUROPÄISCHE INVESTOR RELATIONS BEAUFTRAGTE ERNANNT

Zur Unterstützung der FSE-Notierung hat Tesoro Gold die deutsche Investor-Relations-Firma Dr. Reuter Investor Relations (Dr. Reuter IR) engagiert. Dr. Reuter IR hat ein spezialisiertes europäisches Investor-Relations-Programm und eine Roadshow-Strategie entwickelt, um wichtige Investorengruppen anzuziehen und einzubinden, einschließlich Family Offices, vermögende Privatanleger und Kleinanleger.

Tesoro Managing Director, Zeff Reeves, kommentierte:

Chile ist international als führende Bergbau- und Explorationsregion anerkannt, bekannt für seine reichen natürlichen Ressourcen und unterstützende Regierungspolitik. Die Frankfurter Notierung bietet europäischen Anlegern eine bequeme Möglichkeit, Zugang zu Tesoros Aktien zu erhalten. Tesoros letzte Kapitalerhöhung wurde stark von britischen und europäischen institutionellen Investoren unterstützt. Durch die Erweiterung und Diversifizierung unserer Investorenbasis zielen wir darauf ab, Tesoros Wachstumspotenzial zu stärken und unsere Explorations- und Entwicklungsbemühungen für die Ternera-Goldlagerstätte und die regionale Exploration bei El Zorro zu unterstützen.

Angesichts der jüngsten Explorationserfolge im gesamten El Zorro Goldprojekt mit mehreren neuen auftauchenden Goldzielen, gekoppelt mit laufenden Bohrungen sowohl bei Ternera als auch bei Ternera East, ist jetzt ein idealer Zeitpunkt für Investoren, sich mit unserem Projekt und zukünftigen Plänen vertraut zu machen. Ich freue mich darauf, neue internationale Investoren in unserem Register willkommen zu heißen und am fortgesetzten Erfolg von Tesoro teilzuhaben.

Dr. Eva Reuter von Dr Reuter Investor Relations kommentierte:

"Qualitativ hochwertige Edelmetallaktien mit Zweitnotierungen in Frankfurt und anderen deutschen Börsen haben 2024 eine signifikante Nachfrage von europäischen Privat- und institutionellen Anlegern erfahren. Die DACH-Region Europas (Deutschland, Österreich und Schweiz) ist die Heimat vieler anspruchsvoller Goldanleger. Mit Goldpreisen nahe langfristigen Rekordhöhen ist es ein idealer Zeitpunkt für Tesoro, an der FSE zu notieren. Wir freuen uns darauf, mit dem Tesoro-Team zusammenzuarbeiten, um die europäischen Kapitalmärkte zu erschließen und eine starke europäische Investorenbasis aufzubauen und zu unterstützen."

Autorisiert durch den Vorstand von Tesoro Gold Ltd.

Für diese Übersetzung der im Original englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Auszug einer insg. 3-seitigen Übersetzung. Die gesamte englische Meldung mit allen zitierten Anhängen kann hier eingesehen werden: https: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02894899-6A1243723

Für weitere Informationen:

Gesellschaft:

Zeff Reeves, Managing Director

Tesoro Gold Limited

info@tesorogold.com.au

