Die meistgehandelten Produkte: Rheinmetall mit neuem Auftrag für Marder-Schützenpanzer!

Der deutsche Leitindex startete heute etwas tiefer. Im Laufe des Morgens erzielte er dann wieder Zugewinne. Trotzdem steht er kaum verändert. Damit fehlen auch vor dem Zinsentscheid der Fed wichtige Impulse. Zu den meistgehandelten Produkten zählen heute mehrere Long-Produkte auf Rheinmetall.

Der deutsche Rüstungskonzern hat einen neuen Auftrag zur Lieferung von 20 weiteren Marder-Schützenpanzern an die Ukraine erhalten. Dieser Auftrag, der im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegt, soll in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen werden. Die Aktie von Rheinmetall notiert heute dennoch 1,7 Prozent tiefer bei knapp 613 EUR. Auch Call-Optionsscheine auf Novartis sind gefragt. Novartis hat positive Ergebnisse aus einer späten Phase der Studie zu Fabhalta, einem Medikament zur Behandlung von paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie, bekannt gegeben. Diese Ergebnisse zeigen eine Verbesserung des durchschnittlichen Hämoglobinspiegels bei Patienten, die von Anti-C5-Therapien umgestellt wurden. Long Faktor-Optionsscheine auf MicroStrategy haben es heute wiedermals in die Liste der meistgehandelten Produkte geschafft. MicroStrategy wird in den Nasdaq-100® aufgenommen, was das Unternehmen einem breiteren Investorenkreis zugänglich macht. Diese Aufnahme folgt auf einen starken Anstieg des Aktienkurses, der durch die Bitcoin-Investitionen des Unternehmens beflügelt wurde. Die Aktie konnte vergangene Woche wieder etwas nach oben steigen. Derzeit notiert das Papier bei 408,50 USD.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Inc. Call HD3SUR 32,08 476,325 USD 140,95 USD 1,43 Open End DAX® Put UG0WCE 1,45 20347,55 Punkte 20430,00 Punkte 162,77 Open End DAX® Call UG0FSQ 6,60 20345,05 Punkte 19708,50 Punkte 30,90 Open End DAX® Put HD2SST 0,30 20347,55 Punkte 20603,01 Punkte 62,50 Open End DAX® Put UG0WDF 1,45 20347,55 Punkte 20390,00 Punkte 188,45 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.12.2024; 12:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 2,05 612,00 EUR 700,00 EUR 27,36 19.03.2025 Novartis AG Call HD4FHN 0,51 87,78 CHF 85,00 CHF 19,20 19.03.2025 TUI AG Call HD4XCQ 0,56 8,44 EUR 9,00 EUR 13,96 19.03.2025 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR Call HD9Z2H 0,86 202,335 USD 205,00 USD 22,83 15.01.2025 Rheinmetall AG Call HD9JJJ 5,75 610,60 EUR 720,00 EUR 10,63 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.12.2024; 12:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HD1GPF 1,21 20339,00 Punkte 19504,53 Punkte 25 Open End Traton SE Long HD3T6M 2,13 28,55 EUR 22,96 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 15,79 609,00 EUR 499,15 EUR 5 Open End MicroStrategy Inc. Long HD6025 30,94 416,095 USD 272,41 USD 3 Open End Amazon.com Inc. Long HD338H 15,34 232,29 USD 186,39 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.12.2024; 12:30 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!