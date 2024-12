dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERAT IM MINUS - Der Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn dürfte sich am Dienstag noch etwas ausweiten. Erwartet werden moderate Kursverluste. Am Freitag hatte der Dax ein Rekordhoch von 20.522 Zählern erreicht, seitdem verharrt der Index unter dieser Höchstmarke. Der Broker IG berechnete den Dax am Morgen mit 20.282 Punkten, ein Abschlag von 0,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag. Bis zur Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch bleibe Zurückhaltung angesagt, schrieb Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Der Dax befinde sich "in einem intakten und starken Bullenmarkt". Bei Rücksetzern fänden sich stets rasch wieder Käufer, was die Schwankungen gering halte.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - Zwei Tage vor dem finalen diesjährigen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ist am Montag die Rekordrally an der Nasdaq-Börse weitergegangen. Während die dort versammelten Technologie-Aktien erneut favorisiert wurden, machten die Anleger weiterhin einen Bogen um die Standardwerte im Dow Jones Industrial . Der Dow verbuchte mit einem Abschlag von 0,25 Prozent auf 43.717,48 Punkte den achten Verlusttag in Folge. Der marktbreite S&P 500 dagegen kam mit 6.074,08 Punkten auf ein Plus von 0,38 Prozent. Die Gewinnerliste dominierte der Nasdaq-100-Index , der um 1,45 Prozent auf 22.096,66 Punkte anzog. Er sprang dabei erstmals über die Marke von 22.000 Zählern.

ASIEN: - CSI 300 LEICHT IM PLUS, NIKKEI UND HANG SENG MODERAT IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag unterschiedlich entwickelt. Während es in China leichte Gewinne gab, büßten die Indizies in Tokio und Hongkong moderat ein. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten legte im späten Handel rund ein halbes Prozent zu und machte damit die Verluste vom Vortag in etwas wieder wett. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong baute sein Minus vom Vortag aus und verlor am Dienstag im späten Handel. 0,4 Prozent. In Japan gab der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende leicht nach. Er hatte am Montag minimal nachgegeben.

DAX 20313,81 -0,45% XDAX 20326,59 -0,42% EuroSTOXX 50 4947,03 -0,42% Stoxx50 4390,28 -0,05% DJIA 43717,48 -0,25% S&P 500 6074,08 0,38% NASDAQ 100 22096,66 1,45%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,69 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0505 -0,03% USD/Yen 154,08 -0,04% Euro/Yen 161,86 -0,07%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 106.771 0,66%

ROHÖL:

Brent 74,08 +0,18 USD WTI 70,84 +0,13 USD

