DAX-FLASH: Börsengewitter nach US-Zollflut hält an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kursrutsch infolge der US-Zollflut vom "Liberation Day" setzt sich am Freitag fort. Der Broker taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 21.550 Punkte. Er bewegt sich damit auf dem niedrigsten Niveau seit acht Wochen. Rund die Hälfte der imposanten Rekordrally seit Mitte Dezember ist futsch. Sollte im Bereich 21.500 Punkte keine Stabilisierung gelingen, rückt die 100-Tage-Durchschnittslinie bei knapp über 21.200 Punkten als mögliche Auffangbasis in den Fokus.

Auch in den USA herrschte nach den globalen, reziproken Zöllen ihres Präsidenten sogar gegen unbewohnte Inseln heftiges Börsengewitter. Der zuletzt etwas erholte Dow Jones Industrial stürzte wieder auf das tiefste Niveau seit September 2024 ab. Er liegt fast 5 Prozent im Minus, während der Dax noch 9 Prozent im Plus liegt. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes liegen sogar zweistellig im Minus.

Lori Calvasina, die US-Chefstrategin der kanadischen Investmentbank RBC spürt regelrechte Wachstumsangst an der Wall Street - so wie 2010, 2011, 2015-2016 und 2018. Ihr Kursziel bis Jahresende kappte sie für den marktbreiten S&P 500 bereits zum zweiten Mal - nun von 6.200 auf 5.550 Punkte. Aktuell liegt er bei rund 5.400 Punkten und würde es damit auf Jahressicht nicht einmal zurück ins Plus schaffen. Das bisherige Negativszenario ist nun Basis ihrer Annahmen, so Calvasina./ag/zb