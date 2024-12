EQS-Media / 17.12.2024 / 10:48 CET/CEST



Elmos auf der CES in Las Vegas: Innovationen für die Mobilität der Zukunft

Dortmund, 17. Dezember 2024: Vom 7. bis 10. Januar 2025 präsentiert die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) auf der CES in Las Vegas wegweisende Technologien für die Mobilität der Zukunft. Im Fokus stehen effiziente und intelligente Lösungen für e-Mobilität, Fahrerassistenzsysteme, Lichtsteuerung und Cyber-Security. Besucher finden Elmos im Renaissance Las Vegas Hotel, Suite 1530.

Motor Control-Lösungen für die Zukunft der e-Mobilität

Mit der e-Mobilität steigen die Anforderungen an Thermal Management. Lüfter, Pumpen und andere Aktuatoren können mit Elmos Motor Control ICs intelligent angesteuert werden. Elmos bietet integrierte Lösungen mit ARM®-MCUs, darunter den optimierten BLDC-Controller E533.06 für hohe Leistungsklassen und die E523.6x-Familie für kleine und mittlere Antriebe. Die moderne MotCoS-Plattform stellt zudem eine qualifizierte Softwarelösung bereit, die Entwicklungszeiten erheblich verkürzt und so einen schnelleren Markteintritt ermöglicht.

eFuses für moderne Zonenarchitektur

Die zunehmende Elektrifizierung von Fahrzeugen und der Wechsel zu zonalen E/E-Architekturen erfordern neue Sicherungslösungen. Mit dem E138.02 bietet Elmos bereits ein IC in Serie, das neben Strom- auch Spannungs- und Temperaturmessung unterstützt. Neue smarte eFuse-Produkte mit erweiterten Analysefunktionen folgen im Laufe des Jahres 2025.

Neue Möglichkeiten für die dynamische Fahrzeugaußenbeleuchtung

Der High-Side-OLED-Treiber E522.96 unterstreicht die Expertise von Elmos im Bereich Fahrzeugbeleuchtung. Er steuert bis zu 48 OLED-Segmente oder LEDs gleichzeitig und ist kaskadierbar, um aufwendige Lichtdesigns und Animationen zu ermöglichen. Die integrierte CAN-FD-Schnittstelle sorgt für eine schnelle Ansteuerung und eröffnet neue Möglichkeiten für eine dynamische Fahrzeugbeleuchtung.

Fusion von Ultraschallsensor- und LiDAR-ICs

Moderne Fahrzeuge verfügen über eine Vielzahl an Fahrerassistenzsystemen bis hin zum (teil)autonomen Fahren. Als Weltmarktführer für automobile Ultraschallsensor-ICs kombiniert Elmos diese für die gestiegenen Anforderungen der Umfelderfassung im Zuge von Fahrsicherheit und autonomen Fahren mit Elmos LiDAR-ICs. Besucher haben die Möglichkeit, Demonstratoren unseres bestehenden Sensor-Portfolios zu sehen, einschließlich des E524.17 und des E521.42 für innovative Ultraschall-Lösungen.

Hochpräziser Bremsdruck-IC für Brake-by-Wire-Applikationen

Brake-by-Wire-Systeme ersetzen sukzessive herkömmliche Bremstechnologien für mehr Sicherheit in Fahrzeugen durch präzisere Bremsdruckmessung. Der E520.47 wurde speziell für moderne Brake-by-Wire-Systeme entwickelt. Der IC gewährleistet optimale Kontrolle sowie kurze Reaktionszeiten und erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäß ISO26262 für ASIL-D-Anwendungen.

Kleinster Quantenzufallszahlengenerator-IC (QRNG) der Welt für verbesserte Cyber-Security

Der auf quantenmechanischen Prinzipien basierende QRNG-IC ermöglicht echte Zufallszahlengenerierung und schützt so effektiver vor Cyber-Angriffen. Die einfache Integration in Anwendungen wie IoT, Automotive und Car-to-X-Kommunikation unterstreicht die Vielseitigkeit des QRNG-ICs. Auf der CES zeigt Elmos anhand der ersten IC-Muster die erheblichen Vorteile des ICs in Bezug auf Kosten, vereinfachte Implementierung und langfristige Sicherheit.

Weitere Informationen über Elmos Produkte werden zusätzlich in einem virtuellen Showroom präsentiert:

Virtual Booth - Elmos Semiconductor SE

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Tel: +49-231‐7549‐7000

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit 40 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente- und Rücklicht sowie intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

