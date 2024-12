IRW-News: Cytophage Technologies Ltd.: Cytophage Technologies berichtet über positives Ergebnis der innovativen Bakteriophagen-Therapie bei einer Patientin mit Antibiotika-resistenter Infektion

IRW-PRESS: Cytophage Technologies Ltd.: Cytophage Technologies berichtet über positives Ergebnis der innovativen Bakteriophagen-Therapie bei einer Patientin mit Antibiotika-resistenter Infektion

Winnipeg, den 17. Dezember 2024 - Cytophage Technologies Ltd. (Cytophage oder das Unternehmen) (TSXV: CYTO / FWB: 70G) freut sich, das positive Ergebnis des ersten kanadischen Patienten bekannt zu geben, der mit seiner bahnbrechenden Bakteriophagen-Therapie behandelt wurde. Sechs Monate nach der Behandlung zeigt die Patientin eine deutliche Genesung mit vollständig abgeheilten Wunden, reduzierten Entzündungsmarkern und deutlich verbesserter Funktionalität. Die bahnbrechende Behandlung wurde Anfang dieses Jahres einer Patientin verabreicht, die an einer schweren, lebensbedrohlichen Gelenkprotheseninfektion litt (PJI).

Aufbauend auf dem Erfolg dieses Falles arbeitet Cytophage daran, weitere Studien zu starten.

Dieser Fall ist ein Wendepunkt für die Phagentherapie in Kanada, sagte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage. Wir sind bestrebt, mehr Patienten bei der Überwindung schwer zu behandelnder Infektionen zu helfen und diese wieder aufkommende Technologie voranzutreiben, indem wir unser Partnernetzwerk erweitern, um mehr Patienten mit Gelenkprotheseninfektionen zu helfen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77842/Cytophage_171224_DEPRcom.001.png

links: Cytophage CEO in den kanadischen Laboren des Unternehmens / rechts: Patientin, die im Februar 2024 behandelt wurde, zusammen mit der behandelnden Ärztin Dr. Azad

Bahnbrechende Behandlung von Cytophage sorgt für landesweite Schlagzeilen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77842/Cytophage_171224_DEPRcom.002.png

Quelle: www.youtube.com/watch?v=wjwCQ7sw3kg

Ein vielversprechender neuer Ansatz für eine lebensbedrohliche Herausforderung

Im vergangenen Jahr wandte sich Dr. Marisa Azad, eine Spezialistin für Infektionskrankheiten am Ottawa Hospital, an Cytophage, um einem Patienten zu helfen, der mit einer antibiotikaresistenten Infektion im Zusammenhang mit einem Gelenkersatz zu kämpfen hatte.

Da es an wirksamen Behandlungsmöglichkeiten mangelte, entwickelte Dr. Azad gemeinsam mit Cytophage einen einzigartigen Phagentherapieplan, der von Health Canada genehmigt und als offene klinische Studie an einem einzigen Patienten durchgeführt wurde (N=1). Sechs Monate nach Beginn der Therapie kann sich die Patientin nun mit weniger Schmerzen bewegen, ihre Wunde ist vollständig verheilt, und die Entzündungswerte in ihrem Blut sind deutlich zurückgegangen. Dr. Azad und ihr Team beobachten die Fortschritte der Patientin weiter und planen, sie als Fallstudie in einer von Experten begutachteten Zeitschrift zu veröffentlichen.

Die Genesung dieser Patientin war ein Wendepunkt. Von einer Situation, in der es keine antibiotischen Optionen mehr gab, konnten wir eine deutliche Schmerzreduzierung, Wundheilung und verbesserte Funktionalität feststellen, sagt Dr. Azad. Dieser Fall ist sehr vielversprechend - er öffnet die Tür, um möglicherweise anderen Menschen mit ähnlichen Infektionen zu helfen, und zeigt, warum weitere Forschung und Investitionen in die Phagentherapie dringend notwendig sind.

Dr. Bradley Cook, leitender Wissenschaftler bei Cytophage, sagt: Im Namen des Cytophage-Laborteams sind wir unglaublich stolz und gratulieren der Patientin, Dr. Azad und ihrem Team von ganzem Herzen. Zu sehen, welchen Unterschied unsere Arbeit im Leben von Menschen machen kann, ist Ansporn und Inspiration zugleich.

Deckung eines dringenden Bedarfs von 2,6 Milliarden CAD

Gelenkersatz wie Hüft- und Knieoperationen sind in Kanada weit verbreitet. Nach Angaben des Canadian Institute for Health Information (CIHI) werden jährlich über 130.000 Eingriffe durchgeführt. Diese Operationen verbessern in der Regel die Lebensqualität der Patienten, aber 1-2 Prozent der Patienten leiden unter Komplikationen, die zu einer Amputation oder sogar zum Tod führen können, wenn sie nicht behandelt werden.

Die wirtschaftliche Belastung durch Gelenkprotheseninfektionen ist erheblich. Cytophage schätzt, dass bis 2030 die jährlichen Kosten von Gelenkprotheseninfektion für die Gesundheitssysteme in den USA und Kanada 2,6 Milliarden CAD übersteigen werden.

Diese Komplikationen verdeutlichen das dringende Problem der antimikrobiellen Resistenz und den dringenden Bedarf an innovativen Lösungen wie der Phagentherapie, um die steigende wirtschaftliche und gesundheitliche Belastung zu mindern. Cytophage ist davon überzeugt, dass die Phagentherapie eine kosteneffiziente, weniger invasive Behandlungsoption für Infektionen wie PJI darstellen und dazu beitragen könnte, sowohl deren Häufigkeit als auch deren Schweregrad zu verringern.

Durch die Bereitstellung einer Alternative, die den Bedarf an komplexen Revisionsoperationen minimiert, hat der Ansatz von Cytophage das Potenzial, Gesundheitsdienstleister in die Lage zu versetzen, beträchtliche finanzielle Ressourcen innerhalb ihrer Systeme umzuverteilen, was letztendlich mehr Patienten zugutekommt.

Nächste Schritte

Cytophage konzentriert sich zwar in erster Linie auf die Entwicklung von Bakteriophagen-Lösungen für die Tiergesundheit, baut aber seine Bemühungen strategisch aus, um die Wirksamkeit von Bakteriophagen bei der Behandlung schwieriger bakterieller Infektionen im Humanbereich zu demonstrieren. Cytophage prüft derzeit Kooperationsmöglichkeiten mit führenden kanadischen Krankenhäusern und Kliniken, um das Potenzial von Bakteriophagen bei der sicheren und effizienten Behandlung von orthopädischen Infektionen aufzuzeigen.

Diese Partnerschaften mit Krankenhäusern und Kliniken werden Cytophage in die Lage versetzen, Patienten mit Gelenkprotheseninfektionen auf kosteneffiziente Weise zu identifizieren und zu sichten, um so eine innovative Behandlungsoption für Patienten zu bieten, die nur begrenzte Alternativen innerhalb des Gesundheitssystems haben. Durch die enge Zusammenarbeit mit diesen Partnern will Cytophage einen soliden Datensatz aufbauen, der die Optionen für klinische Studien unterstützt, während das Unternehmen daran arbeitet, den auf 2,6 Milliarden CAD geschätzten Markt für Gelenkprotheseninfektionen zu bedienen.

Dr. Marisa Azad ist Assistenzprofessorin für Infektionskrankheiten an der Universität von Ottawa und assoziierte Wissenschaftlerin am Ottawa Hospital Research Institute. Ihre Forschung konzentriert sich auf innovative Behandlungen und Diagnostik für Infektionen im Zusammenhang mit Gelenkersatz. Dr. Azad und Cytophage arbeiten derzeit an einer multizentrischen Studie, um die Vorteile der Phagentherapie bei orthopädischen Infektionen weiter zu untersuchen.

Über Cytophage Technologies

Cytophage Technologies (TSXV: CYTO / FWB: 70G) ist ein bahnbrechendes Biotechnologieunternehmen, das sich der Erforschung, Produktentwicklung und Vermarktung von Bakteriophagen widmet. Bakteriophagen sind Viren, die ausschließlich Bakterien infizieren und abtöten. Diese natürlichen Bakterienkiller können alle zellulären oder organismischen Abwehrmechanismen überwinden. Sie sind die natürliche Version von Antibiotika.

Cytophage verbessert die natürlichen Fressfeinde der Bakterien mit Hilfe von Umwelt- und genetischen Modifikationen, um sichere und ungiftige Killerlösungen für große adressierbare Märkte zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Tiergesundheit liegt, die einen schnellen Weg zu kurzfristigen Einnahmen bietet. Als einziger Hersteller von Bakteriophagen in Kanada, der zudem über eine große Bibliothek von Stämmen verfügt, hat sich Cytophage verpflichtet, die globale Herausforderung der Antibiotikaresistenz (AMR) anzugehen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagt voraus, dass AMR bis 2050 die Hauptursache für die menschliche Sterblichkeit sein wird. Viele Länder haben den präventiven Einsatz von Antibiotika in der Tierproduktion bereits verboten oder eingeschränkt, darunter 27 EU-Länder, die USA, Kanada, Brasilien, Bangladesch, Indien und Mexiko. Hinzu kommt, dass die Verbraucher in aller Welt biologische und antibiotikafreie Produkte verlangen.

Cytophage setzt eine risikofreie und patentierte Technologie ein, um innovative und kostengünstige Produkte zu entwickeln, die die Kraft von Bakteriophagen zur Bekämpfung bakterieller Infektionen nutzen, die die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Lebensmittelsicherheit beeinträchtigen. Das übergeordnete Ziel von Cytophage ist es, Antibiotika in Zukunft zu ersetzen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cytophage.com und abonnieren Sie unsere Investor Alerts: https://cytophage.com/subscribe.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Heather Medwick

Chief Operating Officer

Tel.: +1 431 388 8873

E-Mail: heather@cytophage.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Simon Bredin (media@cytophage.com)

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, budgetiert, planen, budgetieren, prognostizieren, schätzen, glauben oder beabsichtigen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, könnten oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Cytophage erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind unter der Überschrift Risikofaktoren im Filing Statement von Cytophage vom 30. Januar 2024 beschrieben, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Risiken, die mit der Bakteriophagenbranche verbunden sind, wie z.B. betriebliche Risiken bei der Entwicklung oder bei den Investitionsausgaben, die Ungewissheit umfangreicher behördlicher Genehmigungsanforderungen, staatliche Vorschriften, der Schutz des geistigen Eigentums, die Produkthaftung und der schnelle technologische Fortschritt. Cytophage lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77842

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77842&tr=1

