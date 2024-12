USA: Einzelhandelsumsätze steigen etwas stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Einzelhandelsumsätze in den USA sind im November stärker gestiegen als erwartet. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet.

Gestützt wurden die Umsätze vor allem durch Autoverkäufe. Ohne die volatilen Umsätze mit Autoverkäufen stiegen die Einzelhandelserlöse im November nur um 0,2 Prozent. Erwartet worden war hier ein Zuwachs von 0,4 Prozent.

Die Umsätze der Einzelhändler gelten als Indikator für die Stärke des Konsums, der für das Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft traditionell eine besonders große Rolle spielt./jsl/la/ngu