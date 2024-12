Siemens will Anteil an Siemens Energy verkaufen für Altair-Übernahme

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Zur Finanzierung der milliardenschweren Übernahme des US-Softwareunternehmens Altair will Siemens in den kommenden Monaten Aktien von Siemens Energy verkaufen. So will Siemens rund sechs Prozent seiner Beteiligung an dem Energietechnikunternehmen bis Ende September kommenden Jahres veräußern, sagte Finanzvorstand Ralf Thomas in einem Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg. Der Anteil hat einen Wert von rund 2,5 Milliarden Euro. Siemens hält noch rund 17 Prozent an Siemens Energy. Das Geschäft hatte der Technologiekonzern 2020 abgespalten.

Siemens hat bereits seit der Abspaltung von Energy angekündigt, sich von den restlichen Anteilen trennen zu wollen. Dies schloss Thomas in dem Interview erneut nicht aus, sieht sich aber nicht unter Zeitdruck. Es wäre nicht klug, nun den gesamten Anteil in den Markt zu drücken, so der Finanzvorstand.

Siemens hatte im Oktober die Übernahe von Altair für rund zehn Milliarden US-Dollar angekündigt. Finanzieren will Siemens seinen bislang größten Zukauf mit den Erlösen aus Verkäufen von Randgeschäften, wie etwa von Innomotics für 3,5 Milliarden Euro. Zudem hatte Thomas die Veräußerung von Anteilen an Siemens Healthineers und eben Siemens Energy in Aussicht gestellt. Bei Siemens Healthineers signalisierte der Finanzvorstand zuletzt, dass ein Verkauf von fünf Prozent eine gute Größe sein könnte.

Die Aktie von Siemens Energy legte am Mittag um zwei Prozent zu. Das Papier ist im laufenden Jahr der große Dax -Gewinner und hat seinen Wert mehr als vervierfacht. Siemens stiegen um 1,3 Prozent zu./nas/mis