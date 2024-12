Stromverband: Deutschland ist bei erneuerbaren Energien deutlich vorangekommen

Deutschland ist in den vergangenen Jahren bei erneuerbaren Energien einen deutlichen Schritt nach vorne gekommen.

Der Stromlobbyverband BDEW teilte am Mittwoch in Berlin mit, 2024 seien über eine Million neue Solaranlagen ans Netz angeschlossen worden. Das sei eine Vervierfachung gegenüber 2021, als die mittlerweile zerbrochene Ampel-Regierung zum Jahresende ins Amt kam. Bei Windkraftanlagen an Land hätten die Inbetriebnahmen in diesem Jahr 28 Prozent über 2021 gelegen.

Laut Verband stammten 58 Prozent der Stromerzeugung in diesem Jahr aus erneuerbaren Quellen. Das sind vier Prozentpunkte mehr als 2023. In nahezu jedem Monat sei mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs damit durch erneuerbare Quellen gedeckt gewesen. Insgesamt wurden 2024 im Energiebereich noch 188 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Das seien 60 Prozent weniger als 1990.