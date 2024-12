APA ots news: EZB ernennt Dr. Karin Turner-Hrdlicka (OeNB) zur Leiterin der Generaldirektion Vor-Ort-Prüfungen und Prüfungen interner Modelle

Wien (APA-ots) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute die Bestellung von Frau Dr. Karin Turner-Hrdlicka zur Leiterin der Generaldirektion Vor-Ort- Prüfungen und Prüfungen interner Modelle in der EZB verlautbart ( Dienstbeginn: 1. März 2025). Frau Dr. Karin Turner-Hrdlicka begann ihre Laufbahn in der OeNB im Jahr 2001 und ist derzeit - nach etlichen Führungspositionen in der Bankenaufsicht - Direktorin der OeNB-Hauptabteilung Europäische Großbankenaufsicht. Die Ernennung unterstreicht zum einen die exzellente Arbeit und herausragende Qualität von Frau Dr. Turner-Hrdlicka und zum anderen darf diese Entscheidung auch als Nachweis für die Bedeutung der OeNB innerhalb der europäischen Bankenaufsicht gewertet werden. Die OeNB wünscht Frau Dr. Turner-Hrdlicka viel Erfolg bei ihrer neuen, verantwortungsvollen Aufgabe.