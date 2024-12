Diese Aktie ist die ultimative Cash Maschine!

Nur wenige Kenngrößen finden in der Investmentwelt so viel Beachtung wie der Free Cash Flow. Schließlich gelten die freien verfügbaren Zahlungsüberschüsse als schlecht manipulierbare Größe und bilden damit oftmals ein tatsächliches Bild der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens ab. Des Weiteren zeigt der Free Cash Flow wieviel Geld zur Schuldentilgung und für aktionärsfreundliche Maßnahmen wie Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe zur Verfügung steht.

Dabei gibt es weltweit kaum ein Unternehmen, dass derart beeindruckende Cash Flows generiert wie der Kreditkarten-Gigant Visa (WKN: A0NC7B). So hat sich das Unternehmen aus San Francisco als wahre Cash-Maschine etabliert, die auch in Zukunft weiterhin extrem hohe Zahlungsüberschüsse generieren sollte.

Attraktives Geschäftsmodell

Der Grund für die attraktiven Margen von Visa liegt in dem Geschäftsmodell des Unternehmens. So werden jedes Mal, wenn eine Karte von Visa für eine Bezahlung benutzt wird, Informationen zwischen Händler und Bank über das Visa-Netzwerk ausgetauscht. Das Kreditkarten-Unternehmen gibt die Zahlung anschließend frei. Für diesen Service erhält Visa einen Teil des Betrages als Gebühr.

Logischerweise machen Skaleneffekte dieses Geschäftsmodell ungemein attraktiv. Schließlich sorgen ab einem gewissen Transaktionsvolumen zusätzliche Transaktionen kaum noch für zusätzliche Kosten.

Genau hier kommt Visas immense Größe ins Spiel. So liefen im September 2024 beendeten Geschäftsjahr fast 234 Mrd. Transaktionen über das Netzwerk von Visa. Das sind etwa 640 Mio. Transaktionen am Tag! Das Zahlungsvolumen betrug dabei mehr als 13 Bio. US-Dollar.

Visa verfügt über Traummargen

Das attraktive Geschäftsmodell in Kombination mit der Größe sorgt bei Visa für absolute Traummargen. So erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 bei einem Umsatz von 35,9 Mrd. einen Nettogewinn von 19,7 Mrd. US-Dollar. Somit verfügt das Unternehmen über eine Nettomarge von 55,0 %. Dabei konnte Visa im Vergleich zum Vorjahr seinen Umsatz um 10,0 % und den Nettogewinn um 14,3 % steigern.

Der Free Cash Flow des Unternehmens lag im Geschäftsjahr 2024 bei 18,7 Mrd. US-Dollar, was einer Marge von 52,0 % entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr musste Visa sogar einen Rückgang um etwa 1 Mrd. US-Dollar von 19,7 Mrd. US-Dollar verkraften. Damit lag die Marge im Vorjahr sogar bei überragenden 60,3 %.

Für das kommende Geschäftsjahr 2025 erwarten Analysten einen Anstieg des Free Cash Flows auf satte 22,8 Mrd. US-Dollar. Bei prognostizierten Umsatzerlösen von 39,4 Mrd. US-Dollar läge die Marge mit einem Wert von 57,9 % zwar unter der Traummarge aus dem Geschäftsjahr 2023 aber ein Anstieg des Free Cash Flows um 22,0 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 dürfte Visa-Aktionäre wohl dennoch freuen.

Visa mit aktionärsfreundlicher Politik

Einen Großteil der Zahlungsüberschüsse verwendet Visa für Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen. So hat das Unternehmen allein in den letzten drei Jahren fast 41 Mrd. US-Dollar für Aktienrückkäufe ausgegeben.

Darüber hinaus gilt die Visa-Aktie als Dividendenwachstumstitel. Zwar liegt die Dividendenrendite lediglich bei 0,75 % (Stand 13.12.2024), jedoch konnte das Unternehmen seine Dividende in den letzten 10 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von fast 18 % steigern.

Im selben Zeitraum konnten sich Visa-Aktionäre über massive Kursgewinne freuen. So konnte die Visa-Aktie hier mit einem Kursplus von 380 % den S&P 500 (+193 %) locker hinter sich lassen.

Wachstum aufgrund der globalen Präsenz

Visa dürfte wohl auch in Zukunft weiterhin massive Zahlungsüberschüsse generieren. So profitiert das Unternehmen wie kaum ein anderes vom globalen Wirtschaftswachstum. Visa ist immerhin in über 200 Ländern aktiv und verwaltet hierbei Zahlungen in über 160 verschiedenen Währungen.

Außerdem ist der Kreditkarten-Gigant einer der primären Profiteure vom globalen Trend zum bargeldlosen Bezahlen. Schließlich waren zuletzt mehr als 4,6 Mrd. Visa-Karten weltweit im Umlauf.

Qualität hat natürlich auch ihren Preis. So notiert die Visa-Aktie gegenwärtig zu einem 2025er-KGV von 28. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der durchschnittliche Vergleichswert in den letzten 5 Jahren bei 31 lag.

Der Artikel Diese Aktie ist die ultimative Cash Maschine! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Visa.

Aktienwelt360 2024