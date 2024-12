EQS-News: Cantourage Group SE exportiert erstmals medizinisches Craft-Cannabis in den Wachstumsmarkt Polen; Ausbau der Kooperation mit Großhändler PharmaVitae in 2025

EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Expansion

Cantourage Group SE exportiert erstmals medizinisches Craft-Cannabis in den Wachstumsmarkt Polen; Ausbau der Kooperation mit Großhändler PharmaVitae in 2025

Berlin, 19. Dezember 2024 – Die Cantourage Group SE (im Folgenden „Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com), Europas führendes börsennotiertes Cannabisunternehmen, bietet ihre hochwertigen Cannabisprodukte gemeinsam mit dem polnischen Pharmagroßhändler PharmaVitae ab heute auch in Polen an. Dafür hat Cantourage einen langfristigen Liefervertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen.

Die Partnerschaft und der Vertrieb starten mit Cantourages „Mac 1“, einer bei Patientinnen und Patienten in Deutschland und Großbritannien sehr beliebten und über Jahre bewährten Cannabissorte. Die Kooperation soll in 2025 kontinuierlich um weitere Produkte aus dem Portfolio von Cantourage erweitert werden.

Bernhard Retzer, Global Sales Director von Cantourage, kommentiert: „Wir freuen uns sehr darüber, in Zusammenarbeit mit PharmaVitae den Patientinnen und Patienten in Polen den sicheren Zugang zu hochwertigen Cannabisblüten noch einfacher zu machen. Mit unserem ‚Mac 1‘ haben wir in den letzten Jahren bereits neue Qualitätsmaßstäbe für medizinisches Cannabis in Deutschland und Großbritannien gesetzt – wir freuen uns, diese Erfolgsgeschichte nun auch in Polen fortsetzen zu können. In den kommenden Monaten werden zudem weitere Sorten unserer Top-Anbauer folgen, um die Wachstumschancen im dynamischen polnischen Markt in 2025 und darüber hinaus bestens zu nutzen. PharmaVitae ist mit seiner langjährigen Erfahrung, dem weiten Distributionsnetzwerk und der geteilten Vision von ‚hochwertigem medizinischem Cannabis für alle‘ der ideale Partner dafür.“

PharmaVitae selbst hat sein Abnehmernetzwerk im Bereich Medizinalcannabis in kürzester Zeit sehr stark ausgebaut: Kurz vor dem Jahresende 2024 umfasste es mehr als 1.200 Apotheken (2023: ca. 400 Apotheken), die ihren Kundinnen und Kunden in Zukunft die Produkte von Cantourage anbieten können. Dieses Wachstum demonstriert die breite Nachfrage nach und Akzeptanz von medizinischem Cannabis als vielseitig einsetzbarem Arzneimittel in Polen.

Małgorzata Leman-Borsuk, CEO von PharmaVitae, sagt mit Blick auf den polnischen Markt: „2023 wurden in Polen nach unseren Schätzungen ca. 4,6 Tonnen medizinisches Cannabis vom Großhandel an Apotheken ausgeliefert. Für das Jahr 2024 rechnen wir mit einem Wachstum von deutlich über 30 Prozent im Gesamtmarkt – die 5-Tonnen-Marke wurde bereits Ende September geknackt. Cantourage hat in der Vergangenheit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass es seine Kapazitäten sehr schnell skalieren und auf rasant steigende Nachfrage einstellen kann. Neben den höchsten Ansprüchen an die Sicherheit und Qualität des Produktes ist diese Verlässlichkeit und Flexibilität für uns als Großhändler extrem wichtig, um florierende und nachhaltige Geschäftsbeziehungen in diesem Wachstumsfeld sicherzustellen.“

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von getrockneten Cannabisblüten und weiteren Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Über PharmaVitae

PharmaVitae ist ein polnisches Privatunternehmen, das 2011 gegründet wurde und sich auf den Import und die Distribution von Rx- und OTC-Arzneimitteln, Medizinprodukten sowie Kosmetika spezialisiert hat. Das Unternehmen beliefert Apotheken, Ärzte, Krankenhäuser, Kliniken und Drogerieläden in ganz Polen und erzielte 2023 einen Jahresumsatz von 80 Millionen PLN. Mit einem modernen, WDL-zertifizierten Lager, das alle GDP-Anforderungen erfüllt und Platz für bis zu 2.000 Paletten bietet, gewährleistet PharmaVitae eine effiziente und zuverlässige Distribution.

Weitere Informationen: https://pharmavitae.com.pl/

