Forschungsschiff 'Polarstern II' wird in Wismar gebaut

WISMAR (dpa-AFX) - Der lukrative Bauauftrag für das neue Forschungsschiff "Polarstern II" geht an die Werft Thyssenkrupp Marine Systems in Wismar. Er hat ein Volumen von rund 890 Millionen Euro. "Nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestages gestern den Bau des neuen Forschungsschiffes Polarstern II beschlossen hat, wurde heute der entsprechende Vergabevertrag unterzeichnet", teilte der Wismarer SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge am Donnerstag mit. Er ist Mitglied des Haushaltsausschusses.

Die "Polarstern II" werde ein eisbrechendes Forschungsschiff auf dem neuesten technischen und wissenschaftlichen Standard. Es sei ein wichtiges Signal für die weltweite Polar- und Klimaforschung, dass nach 40 Jahren Dienstzeit der Polarstern das Nachfolgeschiff komme.

Dafür seien auf der ehemaligen MV-Werft in Wismar bis zu 200 neue Arbeitsplätze für den Neubau des Polarforschungsschiffs geplant. Im kommenden Jahr sollten die ersten Bauteile in Arbeit gehen. Auf der Werft sollen künftig auch U-Boote gebaut werden, wofür der Haushaltsausschuss des Bundestages 4,7 Milliarden Euro freigab./hr/DP/mis