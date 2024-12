ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Teamviewer auf 'Neutral' - Ziel runter auf 12 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Teamviewer von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 17 auf 12 Euro gesenkt. Seine Kaufempfehlung habe unter anderem auf der Aussicht auf Aktienrückkäufe basiert, schrieb Analyst Mohammed Moawalla am Donnerstagabend. Ausschüttungen seien aber angesichts der Übernahme von 1E unsicherer geworden. Für das Wachstumspotenzial ist Moawalla aber weiter optimistisch./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2024 / 21:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben