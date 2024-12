dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.12.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Novo Nordisk: Gewichtsreduktion mit Cagrisema - Aktie bricht aber ein

BAGSVAERD - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat in einer zulassungsrelevanten Studie zum Adipositas-Mittel Cagrisema die primären Studienziele erreicht. Das Mittel der nächsten Generation - eine Kombination aus Cagrilintid und dem bereits zugelassenen Abnehm-Medikament Semaglutid - führte im Vergleich zu Placebo zu einem statistisch signifikanten und überlegenen Gewichtsverlust, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Investoren an der Börse hatten sich allerdings noch mehr versprochen. Der Aktienkurs von Novo Nordisk brach um rund ein Viertel ein.

ROUNDUP: Hornbach senkt Umsatzprognose leicht - Aktie verliert deutlich

BORNHEIM - Der Baumarktkonzern Hornbach Holding bekommt zum Jahresende die Zurückhaltung der Konsumenten zu spüren. Die Prognose für den Erlös wurde leicht reduziert. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2024/25 werde entsprechend der Entwicklungen im Verlauf der ersten neun Monate auf Vorjahresniveau (6,16 Mrd Euro) erwartet, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag im pfälzischen Bornheim mit. Zuvor wurde noch damit gerechnet, den Wert des vergangenen Geschäftsjahres leicht übertreffen zu können. Zudem haben Lohnerhöhungen den operativen Gewinn im dritten Quartal belastet, die Jahresprognose hierfür bestätigte Hornbach dennoch. An der Börse kamen die neuesten Nachrichten überhaupt nicht gut an: Die Aktie verlor am Vormittag zweistellig.

ROUNDUP: VW-Verhandlungen: Auch nach über 60 Stunden keine Einigung

HANNOVER - In der VW -Tarifrunde ist der fünfte Verhandlungstag angebrochen. Die Gespräche zwischen dem Autobauer und der Gewerkschaft IG Metall dauerten am Donnerstag bis 24.00 Uhr, wie es aus Teilnehmerkreisen hieß. Die Gespräche werden demnach heute um 11.00 Uhr fortgesetzt.

Fedex spaltet Frachtgeschäft ab - Aktie zieht deutlich an

MEMPHIS - Der US-Logistikkonzern Fedex will sein Frachtgeschäft Fedex Freight abspalten und separat an die Börse bringen. Das Geschäft mit den größeren Frachten soll in den kommenden 18 Monaten eigenständig werden, wie das Unternehmen am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss in Memphis (Tennessee) mitteilte.

Nike übertrifft Erwartungen mit Quartalszahlen - Aktie zieht an

BEAVERTON - Der zuletzt schwächelnde Sportartikel-Riese Nike ist mit dem neuen Chef Elliott Hill auf dem Weg der Besserung. Im vergangenen Quartal übertraf der Adidas -Rivale die Erwartungen der Analysten - auch wenn Umsatz und Gewinn im Jahresvergleich erneut deutlich zurückgingen.

Weitere Meldungen -Delivery Hero ernennt neue Finanzchefin - Übergangsmanagerin bleibt an Bord -VW-Manager fordern Millionen Schadenersatz vom Autobauer -Scholz fordert europäische Kaufanreize für E-Autos -Credit Suisse-Debakel: Ausschuss sieht Schuld bei Bank -Bosch-Finanzchef: Kommendes Jahr nur wenig Wachstum in Autoindustrie -Verträge unterschrieben: Springer-Aufspaltung rückt näher -Anlegerschützer wollen Varta-Sanierung vor Verfassungsgericht stoppen -Commerzbank will Beratung in Filialen verbessern -Verkauf des Shell-Anteils an Ölraffinerie PCK gescheitert -Flugsicherung verteidigt erneute Gebührenerhöhung -Schweizer Regierung will Atomausstieg revidieren -Bundeskartellamt gibt Altair-Übernahme durch Siemens frei -Deutschland schafft Umlage für Gastransit ab -Bahn-Aufsichtsrat billigt Plan zur Sanierung -Pistorius lässt Vorbereitungen für Wehrdienst fortsetzen -ROUNDUP: Anlegerschützer wollen Varta-Sanierung vor Gericht stoppen -ROUNDUP: Deutschlandticket für 2025 gesichert - Zukunft aber offen -Gemeinschaftsimmobilie muss gebaut werden - wenn zumutbar -Vergleichsportal: Mehrheit der Krankenkassen erhöht Beitrag -Schwarz-Weiß-Grau: Wenige Farbtupfer unter den Neuwagen -ARD und ZDF sagen zweites TV-Duell Habeck - Weidel ab -ZDF ist zum 13. Mal in Folge Quotensieger des Jahres -Größere Fläche für die Getreideernte in Deutschland 2025 -Landwirte in Deutschland halten immer weniger Vieh -Netzbetreiber stellten 200.000 Mal den Strom ab -Treueprogramme bei Kunden beliebt

