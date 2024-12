EQS-News: ACCENTRO Real Estate AG: Stellungnahme zur Bekanntmachung der Prüfungsergebnisse der BaFin

Berlin, 20. Dezember 2024 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) hat mit Bescheiden vom 20. Dezember 2024 das Ergebnis ihrer Prüfungen gegenüber der ACCENTRO Real Estate AG („Gesellschaft“) bekannt gegeben und hierüber heute auf ihrer Internetseite berichtet. Die Prüfungen betrafen allein die Rechnungslegung der Gesellschaft zum Vorgang der Rückabwicklung des Erwerbs der DIM Holding AG („DIM-Vorgang“) in den offengelegten Jahres- und Konzernabschlüssen zum 31. Dezember 2021 und 31. Dezember 2022 sowie die zugehörigen zusammengefassten Lageberichte für die Geschäftsjahre 2021 und 2022.



Die BaFin ist im Rahmen ihrer Prüfungen zu einer Fehlerfeststellung gemäß § 109 Absatz 1 Satz 1 Wertpapierhandelsgesetz gelangt. Demnach waren die in der Konzernbilanz angesetzten kurzfristigen sonstigen Forderungen und andere Vermögenswerte und die in der Bilanz angesetzten sonstigen Vermögensgegenstände aus der Rückabwicklung des Erwerbs der DIM Holding AG in Höhe von EUR 18,9 Mio. zum 31. Dezember 2021 in einer Größenordnung von ca. EUR 5 Mio. beziehungsweise in Höhe von EUR 19,8 Mio. zum 31. Dezember 2022 in einer Größenordnung von ca. EUR 12 Mio. zu hoch bewertet. Das Ergebnis beruht auf der Einschätzung der BaFin, dass eine ordnungsgemäße Rückzahlung der Gesamtforderung nicht mehr zu erwarten war und den vereinbarten Sicherheiten ein zu hoher Wert beigemessen wurde.



Unabhängig von den Prüfungen hatte der Vorstand aufgrund der Entwicklungen im Zusammenhang mit der zwangsweisen Beitreibung der Forderung sowie der sehr eingetrübten Lage am Immobilienmarkt bereits zum 30. September 2023 unter Berücksichtigung erster erfolgreicher Verwertungsmaßnahmen in Höhe von EUR 2,6 Mio. eine Wertberichtigung in Höhe von EUR 13,3 Mio. vorgenommen. Die offene Restforderung aus dem DIM-Vorgang wird daher bereits seit dem 30. September 2023 mit nur noch EUR 4,4 Mio. geführt. Insofern hat die Fehlerfeststellung der BaFin keinen ergebniswirksamen Effekt auf die Gesellschaft.



Während die Gesellschaft den Anlass und die Notwendigkeit einer Wertminderung der Forderung aus Sicht der BaFin folglich teilt, besteht eine unterschiedliche Auffassung nur zum relevanten und damit korrekten Zeitpunkt der Erfassung in einem sich im Zeitablauf zunehmend eingetrübten und unsicheren Marktumfeld mit erschwerten Rahmenbedingungen zur Bewertung.