EQS-News: Aus „Sixt Neuwagen“ wird „Allane“

Aus „Sixt Neuwagen“ wird „Allane“



Pullach, 20. Dezember 2024 – Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat ihre Marke „Sixt Neuwagen“ in „Allane“ umbenannt. Dieser Schritt ist Teil des umfassenden Rebranding-Prozesses des Unternehmens, der darauf abzielt, das Leistungsspektrum der Allane Mobility Group unter einer einheitlichen Marke zu konsolidieren und die Markenidentität weiter zu stärken. Seiner Umfirmierung in „Allane SE“ folgend startete das Unternehmen den Rebranding-Prozess bereits im Jahr 2022 auf Gruppenebene. Mit der Umbenennung der Marke „Sixt Neuwagen“ in „Allane“ hat die Allane Mobility Group den Namen „Sixt“ nun aus allen Markennamen entfernt.



Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE „Eine einheitliche Markenidentität stärkt unseren Wiedererkennungswert und damit auch unsere Marktposition. Daher ist das Rebranding unserer Marken essenziell, um Europas führender markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen zu werden. Die Umbenennung unserer Onlineplattform 'Sixt Neuwagen' in 'Allane' ist der nächste logische Schritt in unserem Rebranding-Prozess, der ein elementarer Bestandteil unserer Strategie FAST LANE 27 ist. Mit dem Renaming haben wir eine weitere Gruppenmarke in unsere neue Corporate Identity integriert und sind unserem Ziel nähergekommen, eine starke und einheitliche Marke aufzubauen, die unser ganzheitliches Produktportfolio widerspiegelt und uns damit noch besser als One-Stop-Shop positioniert.“



Auch nach der Umbenennung in „Allane“ können Kunden weiterhin auf den erstklassigen Service und die Qualität der bisherigen Marke "Sixt Neuwagen" vertrauen. So wird Allane seinen Kunden auch zukünftig innovative Lösungen und attraktive Neuwagen-Angebote anbieten und dabei auf digitale Technologien und maßgeschneiderte Konzepte setzen, um den Anforderungen der modernen Mobilität gerecht zu werden.



Bereits im April 2023 hatte die Allane Mobility Group ihre Marken im Flottengeschäft umbenannt und ihr Markendesign damit teilweise erneuert. So wurde „Sixt Leasing“ durch den Markennamen „Allane Fleet“ ersetzt, „Sixt Mobility Consulting“ wurde in „Allane Mobility Consulting“ umbenannt. Das Rebranding spiegelt sich in Form einer neuen Corporate Identity auch im Markenauftritt der Unternehmensgruppe wider.



Das Logo der Marke „Allane“ steht hier zum Download bereit.

----

Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.



Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.



Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 619 Millionen Euro.



Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.



www.allane-mobility-group.com



Pressekontakt:

Kirchhoff Consult

allane@kirchhoff.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Allane SE Dr.-Carl-v.-Linde-Str. 2 82049 Pullach Deutschland

