Paket mit Brandsatz fängt in Verteilzentrum Feuer

MÜNSTER (dpa-AFX) - Durch einen Brandsatz in einem Paket ist in einem Postverteilzentrum in Greven bei Münster ein Feuer ausgebrochen. Es sei niemand verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Weil das Paket nahezu vollständig zerstört sei, könne über Absender und Adressaten derzeit nichts gesagt werden, sagte Oberstaatsanwalt Dirk Ollech. Es sei auch nichts entdeckt worden, was auf ein Motiv deuten könnte. Man versuche nun dennoch, den Weg des Pakets zu rekonstruieren.

In dem Paket hätten sich Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit und ein Zünder befunden. Unklar sei auch, ob der Brandsatz planmäßig oder unbeabsichtigt Feuer fing. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können. Ein Gebäudeschaden sei am Samstagnachmittag nicht entstanden. Geprüft werde auch, ob es Parallelen zu ähnlichen Vorfällen gibt./fc/DP/he