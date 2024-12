Robotaxis: Mit diesen Aktien setzt du auf die Mega-Zukunftsbranche

Robotaxis haben das Zeug dazu, die nächste Revolution auf dem Mobilitätsmarkt auszulösen. Der Robotaxi-Markt gehört zu den am schnellsten wachsenden Märkten überhaupt. Das geschätzte Marktvolumen soll von 400 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf knapp 46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 ansteigen. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von nicht weniger als 91,8%.

Bislang steht vor allem Tesla (WKN: A1CX3T) im Rampenlicht des Robotaxi-Marktes. Das aber gar nicht zu Recht, denn andere Konzerne sind im praktischen Einsatz bereits viel weiter als Elon Musks Autohersteller. Derzeit gibt es fünf Unternehmen, die die besten Chancen haben, den Robotaxi-Markt in den kommenden Jahren unter sich aufzuteilen. Ich stelle sie dir in diesem Artikel vor.

Alphabet

Der Alphabet-Konzern (WKN: A14Y6H) ist mit seiner Tochter Waymo First Mover und Marktführer im Robotaxi-Markt. Den ersten voll funktionsfähigen Prototypen eines autonom fahrenden Taxis stellte Waymo bereits vor zehn Jahren vor. Heute sind über 700 Robotaxis des Unternehmens in den vier US-Metropolen Austin, Los Angeles, Phoenix und San Francisco unterwegs.

Waymos Robotaxi-Flotte führt gegenwärtig mehr als 100.000 Fahrten pro Woche durch und hat bis heute mehr als zwei Millionen Taxifahrten absolviert. Die Robotaxis der Google-Schwester sind sogar in der Lage, auf amerikanischen Highways zu fahren.

Tesla

Obwohl Alphabet bereits seit mehreren Jahren autonome Taxifahrten anbietet, wird Tesla wahrscheinlich von mehr Anlegern in aller Welt mit Robotaxis in Verbindung gebracht. Das liegt zweifellos am grandiosen Vermarktungstalent von Tesla-Chef Elon Musk.

Im Oktober 2024 stellte Musk das lange erwartete Tesla-Robotaxi namens „Cybercab“ vor. Es handelt sich um ein Coupé mit zwei Sitzplätzen. Wann und in welchen Städten das Cybercab erstmals zum Einsatz kommt, ist bislang noch unbekannt. Spätestens 2026 soll es so weit sein. Die technologischen Grundlagen sind laut Elon Musk vorhanden. Der Tesla-Chef bezeichnete erst kürzlich die Full self-driving Fähigkeiten seiner Autos gegenüber menschlichen Fahrern als überlegen.

Baidu

Baidu (WKN: A0YCQ6) kann man getrost als das chinesische Alphabet bezeichnen. Der mit der gleichnamigen Suchmaschine groß gewordene Konzern bietet über seine Tochter Apollo Go Robotaxi-Fahrten in über zehn chinesischen Städten an.

Inzwischen machen die Baidu-Robotaxis über 800.000 Fahrten pro Monat. Allein in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan sollen bis Jahresende rund 1.000 Robotaxis von Baidu unterwegs sein.

Amazon

Das 2014 gegründete Auto-Startup Zoox wurde 2020 von Amazon (WKN: 906866) übernommen. Im Unterschied zu den anderen Anbietern von Robotaxis entwickelte Zoox ein Robotaxi von Grund auf neu. Das derzeit in Tests befindliche Fahrzeug hat weder Lenkrad noch Pedale.

Bislang werden die Zoox-Robotaxis in Kalifornien getestet. In Kürze sollen die Tests auch auf die Städte Austin in Texas und Miami in Florida ausgeweitet werden.

Volkswagen

Auf der Liste der Robotaxi-Hersteller darf auch Volkswagen (WKN: 766403) nicht fehlen. Seit einiger Zeit testen die Wolfsburger in München und Austin in Texas selbstfahrende Fahrzeuge ihres Sammeltaxi-Dienstes Moia.

Nun sollen die Tests auch auf Hamburg ausgedehnt werden. In der Hansestadt kommt ein eigens dafür ausgelegtes Modell des ID.Buzz zum Einsatz. Je nachdem, wie erfolgreich sich diese Tests gestalten, könnten selbstfahrende Moia-Taxis bereits ab 2026 in Hamburg unterwegs sein.

Wer macht denn nun das Rennen?

Eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Derzeit liegen erstaunlicherweise mit Alphabet (Waymo) und Baido (Apollo Go) zwei IT-Konzerne in Führung. Beide haben bereits mehrere Monate bzw. Jahre Erfahrung im Praxisbetrieb von Robotaxis gesammelt.

Selbstverständlich zähle ich auch Tesla zu den Favoriten im Robotaxi-Markt. Für Elon Musk scheint dieser Geschäftsbereich von wesentlich größerem Interesse zu sein als die normale Autoproduktion. Aber auch Amazon und Volkswagen, die zeitlich ein wenig zurückhängen, würde ich keinesfalls abschreiben.

Amazon hat mit seiner Beteiligung am US-Autostartup Rivian, dass die Elektrovans für den Online-Retailer herstellt, bereits bewiesen, dass der Automarkt von strategischem Interesse ist. Und Volkswagen als einer der größten Autohersteller der Welt hat in meinen Augen sowieso das Potenzial, im Robotaxi-Markt erfolgreich mitzumischen.

Wenn du also auf Nummer sicher gehen willst, dann solltest du dir die Aktien aller fünf genannten Konzerne ins Portfolio legen. Ob diese fünf Auto- und Tech-Konzerne den Robotaxi-Markt in Zukunft kontrollieren werden, ist allerdings noch nicht ausgemachte Sache. Mit AutoX (Alibaba WKN: A2PVFU), Motional (Hyundai WKN: 885647) und Pony.ai gibt noch weitere vielversprechende Player, die in diesem Markt eine größere Rolle spielen könnten.

