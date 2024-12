Aktien Frankfurt Eröffnung: Vorweihnachtliche Zurückhaltung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am letzten Handelstag vor Weihnachten reißt die Serie an Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt nicht ab. Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,31 Prozent auf 19.823,42 Punkte. Der MDax sank um 0,24 Prozent auf 25.488,38 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,4 Prozent nach unten.

Nach mehreren Verlusttagen in Folge hatte der Dax zuletzt die Marke von 20.000 Punkten aus den Augen verloren. In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsprognose die Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst. Am Freitag war der Dax auf den niedrigsten Stand seit Monatsbeginn gefallen und hatte die vorangegangene Jahresend-Rally großteils wieder eingebüßt. Für 2024 steht aber immer noch ein satter Gewinn von rund 19 Prozent zu Buche./edh/mis