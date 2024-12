ANALYSE-FLASH: RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Weihnachtsgeschäft der europäischen Bekleidungshändler dürfte sich in puncto Preisnachlässe recht rational entwickelt haben, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für 2025 bevorzugt er Aktien von Unternehmen, die attraktiv bewertet und in der Lage sind, hohe Gesamtrenditen für die Aktionäre zu erzielen. Seine "Top Picks" im Sektor sind Zalando und Sainsbury./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2024 / 20:01 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2024 / 00:45 / EST

