The Trade Desk Aktie: 100 % Rendite in 2025?

Die Welt verlagert sich zusehends in den digitalen Raum. Für Werbetreibende schafft dies neue Möglichkeiten, beispielsweise im Bereich des sogenannten Programmatic Advertising. The Trade Desk (WKN: A2ARCV) steht im Zentrum dieses dynamischen und wachstumsstarken Marktes.

Das kommende Jahr dürfte für die Branche aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach zielgruppenspezifischen Werbekampagnen einmal mehr erfreulich verlaufen.

Was ist das Geschäftsmodell von The Trade Desk?

The Trade Desk bietet Werbetreibenden eine Plattform, über die sie in Echtzeit Werbeflächen über verschiedene digitale Kanäle hinweg kaufen können. Dies umfasst Display-Werbung, Videoanzeigen, Mobile Ads, Audio, aber auch den wachsenden Bereich des Connected TV, der es ermöglicht, Werbung auf Smart-TVs und Streaming-Diensten auszuspielen.

Die Plattform nutzt KI und Big Data, um Kunden detaillierte Zielgruppeninformationen bereitzustellen und Kampagnen auf diese Weise zu optimieren. So sollen Anzeigen gezielter platziert und Werbebudgets effizienter eingesetzt werden. Die Lösungen von The Trade Desk sind international erhältlich und allen Arten von Unternehmen zugänglich.

Der größte Teil der Einnahmen stammt aus den Transaktionsgebühren, die auf der Basis von Cost per Mille (Kosten pro eintausend Impressionen) berechnet werden. Wenn Werbetreibende Anzeigen über die Plattform kaufen, erhebt TTD eine Gebühr, die für gewöhnlich einen bestimmten Prozentsatz des Gesamtwerts der gebuchten Werbefläche ausmacht.

Daneben verdient das Unternehmen durch besondere Funktionen und Add-ons Geld. Dazu zählen zum Beispiel Audience Insights, Brand Safety-Tools, Cross-Channel Reporting oder Data Management Plattformen. Diese Werkzeuge sollen den Kunden beim besseren Verständnis der Zielgruppen als Voraussetzung für weitere Kampagnenoptimierungen helfen.

Die führende Rolle des Unternehmens im Bereich Programmatic Advertising schlägt sich nicht zuletzt in den Erlösen nieder.

Von 2019 bis 2023 steigerte das Unternehmen seine Umsätze kontinuierlich und vor allem in einem beeindruckenden Tempo. So lag der Erlös 2023 beispielsweise bei 1,94 Milliarden US-Dollar und damit um mehr als 23 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Ein ähnlicher Trend zeigt sich beim Bruttobetriebsgewinn, der von 2022 auf 2023 um ebenfalls sehr solide 21,9 Prozent auf zuletzt 1,58 Milliarden US-Dollar erhöht werden konnte.

Obwohl The Trade Desk ein wachstumsstarker Technologietitel ist, sieht die Finanzierungsstruktur äußerst vernünftig aus. Die Eigenkapitalquote hat sich in den vergangenen Jahren konstant bei über 35 Prozent bewegt.

Auch der Verschuldungsgrad ist niedrig und wies 2023 einen Wert von gerade einmal knapp 126 Prozent auf. Damit konnte das Unternehmen seine Verschuldung gegenüber den Vorjahren sogar weiter senken. Angesichts eines freien Cashflows von zuletzt etwa 543 Millionen US-Dollar dürfte die Rückführung von Fremdkapital anhalten.

Worauf kommt es 2025 an?

Zum Stichtag 09.12 hat die Aktie von The Trade Desk einen Jahresgewinn von ziemlich genau 100 Prozent erzielt. Ist das Potenzial für 2025 damit bereits abgeschöpft oder wird die Aktie stattdessen weiter für Furore sorgen? Ich jedenfalls sehe gute Gründe, warum das Aufwärtspotenzial noch nicht erschöpft ist.

Gewinnt der Übergang von linearem Fernsehen zu Streaming-Diensten weiter an Dynamik, dürften sich erhebliche Wachstumschancen für den Bereich Connected TV ergeben, der schon heute für einen signifikanten Anteil der Gesamtnachfrage auf der Plattform von The Trade Desk verantwortlich ist.

Kunden wollen ihre oft knappen Werbebudgets so effizient wie möglich einsetzen. Dank der Integration von KI (beispielsweise durch “Koa”, die bei Kampagnen zu einer höheren Conversion-Rate von schätzungsweise 15–20 % führt) und datengetriebenen Optimierungstools, können bereits jetzt hochpräzise Anzeigen gestaltet werden. TTD sollte seinen diesbezüglichen Wettbewerbsvorteil auch 2025 ausbauen.

Noch erzielt der Konzern einen Großteil seiner Einnahmen auf dem US-amerikanischen Markt, ist aber bestrebt, die internationale Expansion voranzutreiben. Im Jahr 2023 stammte immerhin mehr als ein Viertel der Umsätze aus anderen Ländern als den Vereinigten Staaten. Nationen wie China, Großbritannien und Australien hat The Trade Desk schon als Schlüsselmärkte identifiziert.

Bereits seit über zehn Jahren kann TTD eine beeindruckende Kundenbindungsrate von über 95 % vorweisen, was einerseits für die Loyalität der Nutzer spricht, dem Konzern andererseits aber auch langfristige und stabile Einnahmen verschafft. Im Jahr 2023 hatte The Trade Desk rund 1100 aktive Kunden, von denen viele ihre Ausgaben in der Vergangenheit bereits erhöhten. Tun sie dies auch in Zukunft, dürften die Erlöse und letztlich auch die Gewinne anziehen.

Werbetreibende können dank TTD ihre Botschaften über eine Vielzahl von Medien wie zum Beispiel Video, Display, Audio oder Mobile ausspielen. Tatsächlich zeigt sich, dass etwa 80 Prozent der Unternehmenskunden mindestens drei Kanäle nutzen. Gerade der Anteil von Digital-Out-of-Home sowie Audio-Kampagnen wurde um circa 30 Prozent gesteigert, was auf die zunehmende Diversifikation des Angebots hinweist. Die Bereitstellung von Omnichannel-Lösungen macht The Trade Desk gleichzeitig unabhängiger von einzelnen Kanälen.

Langfristig bleibt The Trade Desk spannend

Im Börsenjahr 2024 konnte die Aktie von TTD knapp 100 % an Kursgewinnen verzeichnen. Das zeigt, dass die Wachstumsgeschichte nicht nur vom Geschäftsmodell her interessant ist, sondern auch an Fahrt gewinnt.

Für die kommenden Jahre bleibe ich in puncto The Trade Desk Aktie optimistisch. Prognosen von Statista zufolge sollen sich die weltweiten Ausgaben für Online-Werbung bis 2027 auf mehr als 870 Milliarden US-Dollar summieren.

Trotzdem ist der Titel mittlerweile sehr teuer. Ein KGV von über 2oo (!) preist die Erwartung an ein enorm hohes Wachstum definitiv mit ein und könnte sich als Kursbremse herausstellen.

Kurzfristig sollten sich Anleger daher auf eine überdurchschnittliche Volatilität einstellen. Erneut 100 % Rendite in 2025 halte ich für nicht realistisch. Wer einen langen Atem hat und bereit ist, seine Position im Stile von Buy and Hold über Jahre zu halten, dürfte bei TTD aber weiterhin proftieren.

Der Artikel The Trade Desk Aktie: 100 % Rendite in 2025? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Tim besitzt Aktien von The Trade Desk. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von The Trade Desk.

Aktienwelt360 2024