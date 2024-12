Pressestimme: 'Die Glocke' zu Lage der Wirtschaft

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Lage der Wirtschaft:

"Es ist ein Schreckensbild, das Vertreter energieintensiver Unternehmer zeichnen: Angesichts der hohen Strompreise verlieren deutschen Unternehmen den Anschluss. (.) Dabei sind die hohen Energiepreise nur ein Teil des Problems. Gefährlich wird die Gemengelage durch die weiteren Bestandteile: Bürokratische Hemmnisse machen den Ansatz des Unternehmertums mehr und mehr zunichte. Die Kosten des ausufernden Sozialstaats treiben die Bruttolöhne in die Höhe und die Nettolöhne in die Tiefe. (.) Mut machen kann ein Blick auf Ludwig Erhard, den Vater der sozialen Marktwirtschaft, der ein in Trümmern liegendes Land zur Blüte brachte. Sein Erfolgsrezept: "Je freier die Wirtschaft, umso sozialer ist sie auch." Dieser freiheitliche Grundgedanke, der Glauben an das Unternehmertum und die strikte Vermeidung von planwirtschaftlichen Gedanken, legte den Grundstein zum Erfolg. Ein Wiederaufleben dieser Idee ist überfällig."/yyzz/DP/nas