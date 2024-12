US-Medien: Russischer Treffer auf Passagierflugzeug möglich

WASHINGTON (dpa-AFX) - Erste Hinweise deuten laut einem US-Regierungsvertreter darauf hin, dass ein russisches Flugabwehrsystem das in Kasachstan abgestürzte Passagierflugzeug von Aserbaidschan Airlines getroffen haben könnte. Dies berichteten unter anderem die Sender CNN und ABC News unter Berufung auf den Beamten. Das Weiße Haus verwies jedoch auch auf Personal in der Region, da die Ermittlungen noch andauerten.

Bei dem Absturz der Embraer 190 waren am Mittwoch 38 Menschen ums Leben gekommen, 29 überlebten teils schwer verletzt. Die Schäden am Wrack der Maschine haben Spekulationen über einen möglichen Abschuss ausgelöst - auch die Regierung in Baku hegt laut Medienberichten entsprechende Vermutungen.

Der Kreml warnte unterdessen vor voreiligen Schlüssen. Sprecher Dmitri Peskow sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass, "es wäre falsch, eine Hypothese aufzustellen, bevor die Schlussfolgerungen der Untersuchung vorliegen"./gei/DP/he