EQS-News: Metavista3D ist jetzt offiziell in Toronto an der Börse gelistet.

Metavista3D ist jetzt offiziell in Toronto an der Börse gelistet.

27. Dezember 2024

Toronto, Ontario - Jeff Carlson, CEO von Metavista3D Inc. (TSXV: DDD), und sein Team schlossen sich Tim Babcock, Präsident der TSX Venture Exchange, TMX Group, an, um den Markt zu eröffnen und die neue Notierung des Unternehmens an der TSX Venture Exchange zu feiern.

Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=LwP13u_a2P8

Über Metavista3D (www.metavista3d.com)

Metavista3D Inc. ist über seine hundertprozentige Schweizer Tochtergesellschaft psHolix AG ein mehrfach preisgekröntes Forschungs- und Entwicklungsunternehmen für pseudoholografische Displaytechnologien. psHolix konzentriert sich auf die Entwicklung von KI-basierten Displays der nächsten Generation für räumliche Realität, ohne dass der Betrachter eine Brille tragen muss. Die Technologie von psHolix ist durch mehr als 20 Patente in verschiedenen Rechtsgebieten geschützt, die die Grundlage für sein „Naked Eye 3D“-System bilden, das auf einer „Super Multiview“-Technologie basiert, die den Konvergenz-Akkommodationskonflikt löst, der bei längerem Betrachten von 3D-Displays Kopfschmerzen und Augenermüdung verursachen kann. Die „Stereo Base Extension“-Technologie von psHolix sorgt für mehr Bildtiefe. Diese Patente sind zusammen mit 7 anderen Patentfamilien die grundlegende Technologie und die Prozesse, die in seinen 3D-Displays (pseudoholografische Displays), Hardware und Software angewendet werden, die in verschiedenen Direct-to-Consumer-Technologien sowie branchenübergreifenden Anwendungen wie Metaverse, Gaming, Digital Signage, Videokonferenzen, Automobil (einschließlich digitaler 3D-Spiegel), Verteidigung und medizinischen Anwendungen verwendet werden können.



Die Aktien von Metavista3D, Inc. werden an der kanadischen TSX-Venture-Börse unter dem Tickersymbol DDD öffentlich gehandelt, sowie in Deutschland an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Die ISIN-Nummer lautet CA59142H1073 und die deutsche WKN-Nummer lautet A3EG0D. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt 112.371.149.

Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com

Kontaktinformationen:

Name: Jeff Carlson (CEO)

E-Mail: jeff@metavista3d.com

Telefon: +1 647 697 9199

