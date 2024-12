Nach Kabelschaden: Schweden verstärkt Überwachung

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Schaden an einem Unterwasserstromkabel vor Finnland lässt auch Schweden aufmerksamer werden. Die Küstenwache habe die Überwachung des Schiffsverkehrs verstärkt, hieß es in einer Mitteilung der Küstenwache. Man nehme die Schäden, die in letzter Zeit an Unterwasserinfrastruktur aufgetreten seien, sehr ernst. Die Überwachung erfolge unter anderem mit Schiffen und Flugzeugen.

Am Mittwoch war die Stromverbindung Estlink 2 zwischen Estland und Finnland unterbrochen worden. Finnische Behörden prüfen eine mögliche Sabotage und haben den Öltanker "Eagle S" festgesetzt. In der Ostsee wurden auch Probleme mit mehreren Kommunikationskabeln festgestellt./kil/DP/mis