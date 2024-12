ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens auf 'Outperform' - Ziel 205 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Dass Finanzvorstand Ralf Thomas in einem Interview mit dem "Handelsblatt" die Mehrheitsbeteiligung am Medizintechnikhersteller Siemens Healthineers auf den Prüfstand stellte, wertet Analyst Mark Fielding positiv. Ein möglicher Abbau des Anteils könnte erheblich zur Vereinfachung der Unternehmensstruktur bei dem Technologiekonzern beitragen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem hätte die Aktie die Möglichkeit, den Bewertungsrückstand auf andere Elektrotitel zu verringern./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2024 / 03:56 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2024 / 03:56 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------