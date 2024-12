Pressestimme: 'Volksstimme' zu Bürgergeld

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Bürgergeld:

"Mit dem Bürgergeld wollte sich die SPD vom Hartz-Stigma befreien, das ihr seit Jahren anhaftet. Doch die Aktion ging nach hinten los. Das Bürgergeld atmet all zu sehr den Geist eines bedingungslosen Grundeinkommens. Dieses Prinzip kommt bei den meisten in Deutschland nicht gut an. Zumal fast überall Betriebe und Geschäfte händeringend Arbeitskräfte suchen, zugleich aber vier Millionen Erwerbsfähige im Hilfssystem verharren. Wohlgemerkt: Es geht um Empfänger, die durchaus arbeiten könnten. Die soziale Grundsicherung muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Sie ist in erster Linie dazu da, Menschen zu helfen, die beim besten Willen keinen Job aufnehmen können - und für jene, die etwa durch Firmenschließungen in eine längere Arbeitslosigkeit geraten sind. Die SPD hat das nun auch erkannt - helfen dürfte ihr das im Wahlkampf kaum. Denn die Probleme des Bürgergelds sind seit langem bekannt. Doch die Kanzler-Partei hat diese zu lange verdrängt."/yyzz/DP/he