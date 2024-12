Roche-Chef bescheinigt Pharmakonzern gesundes Geschäft

Zürich (Reuters) - Roche-Chef Thomas Schinecker bescheinigt dem Schweizer Pharmakonzern ein sehr gesundes Geschäft.

Zudem habe Roche kein Wachstumsproblem und ein Stellenabbau stehe nicht bevor, sagte Schinecker in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag". Der Aktienkurs von Roche ist weit unter die Höchststände vom April 2022 gefallen. Schinecker wurde im Zusammenhang mit den jüngsten Rückschlägen bei der Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten zu den Personalplänen des Unternehmens befragt. "Die Anzahl der Mitarbeitenden ist konstant bis leicht steigend", sagte er dem Blatt. "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir ein sehr gesundes Geschäft haben. Und wir haben auch kein Wachstumsproblem."

Auf die Frage, wann genau das Mittel gegen Fettleibigkeit von Roche auf den Markt komme, sagte er: "Wir haben extern kein genaues Datum genannt. 2028, 2030, hieß es einmal. Irgendwo dazwischen, glaube ich. Vielleicht werden wir ja auch schneller sein."

Zu den allgemeinen Aussichten für das kommende Jahr, insbesondere angesichts der jüngsten Schwierigkeiten der deutschen Wirtschaft, sagte der Roche-Chef, dass Europa weiterhin vor Herausforderungen stehe. "In den USA gibt es etwas Wirtschaftswachstum, in China ist es derzeit schwieriger. Und in Europa wird es noch eine Zeit dauern, bis wir da rauskommen."

