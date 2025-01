2025: Warum „Value Investing“ jetzt wieder sexy ist

Value Investing – klingt ein bisschen altmodisch, oder? Vor ein paar Jahren hätte man damit vielleicht nicht unbedingt angeben wollen. Doch 2025 scheint sich das Blatt zu wenden. Während viele Anleger in den letzten Jahren auf Tech-Wachstumsraketen gesetzt haben, wird der klassische Ansatz des Value Investings plötzlich wieder spannend. Doch warum genau?

Was ist Value Investing eigentlich?

Value Investing ist eine Anlagestrategie, bei der Aktien gesucht werden, die unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Diese Aktien sind oft wenig glamourös, dafür aber solide und bieten langfristig Potenzial. Die Idee geht auf Legenden wie Benjamin Graham und Warren Buffett zurück. Der Grundsatz lautet: Kaufe einen Euro für 50 Cent.

Während in den letzten Jahren vor allem Wachstumstitel gefeiert wurden, hat sich der Fokus vieler Anleger verschoben. Inflation, steigende Zinsen und wirtschaftliche Unsicherheiten machen Value-Aktien wieder attraktiver.

Warum der Trend zurückkommt

Steigende Zinsen: In einer Welt der Niedrigzinsen waren Wachstumsaktien der Star. Jetzt, auf einem höheren Zinsniveau, ist Geld teurer, und Unternehmen mit hohen Schulden geraten unter Druck. Value-Aktien, die meist über starke Bilanzen verfügen, profitieren. Nachhaltigkeit und Sicherheit: Viele Anleger suchen wieder nach Stabilität. Value-Aktien kommen oft aus defensiven Sektoren wie Konsumgüter, Gesundheitswesen oder Energie – Bereiche, die auch in Krisen solide Ergebnisse liefern. Bewertungslücken: Die jahrelange Rallye bei Wachstumswerten hat dazu geführt, dass Value-Aktien häufig unterbewertet blieben. Für clevere Investoren eröffnen sich hier Chancen, – ausgewähltes Stock-Picking lohnt sich nun nochmal deutlicher.

Beispiele für spannende Value-Aktien

Eines der bekanntesten Beispiele ist Berkshire Hathaway, das konglomerierte Imperium von Warren Buffett. Das Unternehmen profitiert von einem diversifizierten Portfolio und einer konservativen Finanzstrategie. Aber auch andere bekannte Titel aus der Value-Welt wie PepsiCo oder Unilever könnten 2025 interessant sein. Beide sind in Märkten aktiv, die auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabil bleiben.

Eine weitere spannende Option sind Unternehmen aus dem Bankensektor. Banken wie JPMorgan Chase oder BNP Paribas können vom aktuellen Zinsniveau profitieren, da in einem solchen Markt attraktive Margen möglich sind.

Wie man jetzt einsteigt

Wer sich für Value Investing interessiert, muss nicht gleich ein Experte sein. ETFs wie der iShares MSCI World Value Factor ETF bieten eine einfache Möglichkeit, breit gestreut in Value-Aktien zu investieren. Alternativ kann ein Sparplan auf Einzeltitel helfen, langsam ein Portfolio aufzubauen. Wir von der Aktienwelt360 setzen vor allem auf eine selektierte Auswahl von Einzelaktien, die das Potenzial haben, den Markt langfristig zu schlagen.

Value Investing ist wieder sexy

2025 ist das Jahr, in dem Value Investing wieder sexy wird. Die Kombination aus Stabilität, attraktiven Bewertungen und defensiven Eigenschaften macht diese Strategie für viele Anleger wieder interessant. Wer jetzt clever investiert, könnte langfristig profitieren – und dabei vielleicht sogar den einen oder anderen Wachstumsfan neidisch machen.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Unilever. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway und PepsiCo.

